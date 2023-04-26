西藏最大風電計畫 東方風電得標

繼西藏措美哲古分散式風電項目後，近日，總部位於四川省德陽市的東方風電再次傳來好消息，該公司中標西藏那曲色尼區100兆瓦風電項目。這是西藏目前已核准的裝機規模最大的風電項目，也是全球4500公尺以上超高海拔地區裝機規模最大的風電項目。

據悉，該項目位於西藏那曲市色尼區那曲鎮境內，場址平均海拔4650公尺，是西藏今年保障性併網項目，將安裝25台東方風電自主研製的D4000－172型永磁直驅風電機組。項目投產後，每年可提供清潔電能約2億度。這是東方風電在西藏地區獲得第二個超高海拔風電項目，對當地改善能源結構、提升供電保障能力、促進經濟社會發展具有重要意義。

措美哲古分散式風電項目，是目前世界海拔最高的風電場，也是大陸超高海拔風電科研示範項目。東方風電為該項目提供的5台風電機組自投運以來，表現卓越的發電性能。接下來，東方風電將發揮超高海拔風電項目建設的技術、經驗積澱，高質量做好那曲色尼區100兆瓦風電項目，為西藏地區「雙碳」目標實現貢獻力量。