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香港首季失業率 降至3.1%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區政府統計處24日公佈，經季節性調整的失業率由2022年12月至2023年2月的3.3%，下降至2023年1月至3月的3.1%，比市場預期好。

中新社報導，按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2023年1月至3月比上一個三個月下降0.1%至4.2%。其他行業失業率變動不一，樓房裝飾、修葺及保養業，以及批發業有明顯下降。 　　

大新銀行經濟研究及投資策略部表示，此次公布的失業率數據好過市場預期的3.2%。零售業失業率回落，反映「通關」後香港零售業人手需求繼續增加。隨著經濟活動持續恢復，香港失業率短期內料持續下降。不過，不少行業的失業率下降與就業人數回升的步伐不一，部分行業或開始出現人手不足情況。

2023年1月至3月，香港總就業人數增加約3900人至365.41萬人，總勞動人口增加約3200人至376.6萬人，失業人數減少約600人至11.51萬人，就業不足人數減少約1200人至4.67萬人。

此外，就業不足率由2022年12月至2023年2月的1.3%下降至2023年1月至3月的1.2%，下降主要見於批發業。

特區政府勞工及福利局局長孫玉菡說：隨著香港經濟活動及訪港旅遊業繼續恢復，勞工市場應會進一步改善；4月開始發放的新一輪消費券也將有幫助。

失業 香港

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