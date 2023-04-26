湖北設百億人民幣基金 要扮北斗「航母」

湖北省政府新聞辦24日召開聚焦北斗產業發展的發布會，該省將突破性發展北斗產業，加快建設世界級北斗產業集群，通過打造湖北北斗企業「航母」等舉措，力爭到2025年全省北斗產業總規模達到1000億元（人民幣，下同）。

中新社報導，隨著北斗衛星導航系統的完善與成熟，北斗的行業應用逐漸深化、場景不斷豐富，同時也帶動了交通、能源、礦業、農業等傳統產業的轉型升級，創造更加廣泛的商業價值。目前，湖北北斗產業相關企業已達730餘家，每年培養數千名相關領域專業人才。

「湖北省是中國北斗產業五大重點區域之一」。據湖北省發展和改革委員會副主任崔永紅表示，目前湖北在測繪、遙感、北斗導航等領域的基礎研究水平處於國際領先地位，武漢大學測繪遙感學科排名全球第一。此外，還擁有2個全國重點實驗室、2個國家級工程技術研究中心、50多個省部級科研平台，武漢是中部地區最大的北斗產業集聚地。

崔永紅介紹，湖北已構建「鏈長、鏈主、鏈創」三鏈融合、「北斗企業庫、重點項目庫、技術攻關庫」三庫聯動等工作體系，圍繞交通、水利、農業、自然資源、智慧城市等重點領域，開展北斗規模化應用，今年1—4月，共推廣北斗終端近10萬套。在金融人才政策支持方面，湖北設立了總規模100億元的北斗產業基金群。

崔永紅表示，目前湖北已經組建了長江北斗數字產業集團，加快推進總投資100億元的國家地球空間信息產業基地（二期）建設，通過積極引進北斗領域頭部企業，打造湖北北斗企業「航母」。