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中芯集成發行價每股人民幣5.69元 26日網上申購

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯集成發行價每股人民幣5.69元 ，４月26日網上申購。（中芯集成官網）
中芯集成發行價每股人民幣5.69元 ，４月26日網上申購。（中芯集成官網）

中芯國際轉投資的中芯集成，距離科創板首次公開募股（IPO）又更進一步。中芯集成在上交所發布公告，發行價為每股人民幣5.69元，26日開啟網上申購。

中芯集成計畫在科創板首次公開發行16.92億股股份，募集資金人民幣96.3億元（新台幣424億元）。

證券時報報導，中芯集成26日開啟申購，本次發行前總股本為50.76億股，本次擬公開發行股票16.92億股，占發行後總股本的比例為25%，其中網上發行4.2億股，申購代碼787469，申購價格為人民幣5.69元 ，單一帳戶申購上限為16.9萬股，申購數量為500股的整數倍，頂格申購需持有滬市市值人民幣169萬元。

每日經濟新聞報導，中芯集成24日晚間披露發行公告，公開發行股票數量為16.92億股，發行價格為每股人民幣5.69元；2023年4月26日進行網上申購。預計發行人募集資金總額約為人民幣96.27億元。申購簡稱為中芯申購，申購代碼為787469。

2022年中芯集成的營收構成為：功率器件占比70.16%，其他業務占比14.07%，MEMS占比7.06%，模組封測占比6.36%，研發服務占比2.35%。

招股書顯示，中芯集成成立於2018年，在功率半導體、傳感信號鏈、射頻前端三個類比電子方向搭建了完整的技術和產品線，布局在新能源、智慧化、物聯網產業的核心晶片及模組的需求上。

招股書顯示，中芯集成成立於2018年，在功率半導體、傳感信號鏈、射頻前端三個類比電子方向搭建了完整的技術和產品線，布局在新能源、智慧化、物聯網產業的核心晶片及模組的需求上。

2020年至2022年，中芯集成分別實現營收人民幣7.39億元、20.24億元、46.06億元，實現了高品質增長。公司建廠和產能建設速度在業內領先，2020年至2022年，公司產能分別為39.2萬片、89.8萬片及139萬片，擴張迅速。

在旺盛的市場需求下公司產銷兩旺，且隨著公司技術快速反覆運算和產品結構優化，高附加值產品占比不斷提高，價格持續上漲。招股書顯示，2020年至2022年，中芯集成的產銷率分別為97.32%、92.2%、101.7%。而平均銷售單價則分別為每片人民幣2,016.6元、2,387.9元、2,767.8元。

在2022年消費類市場遇冷的情況下，透過車載和風光儲等工業控制晶片及模組的旺盛需求，產能利用率仍舊保持95%以上。

中芯 人民幣 半導體

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