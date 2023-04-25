辜汪會談30周年 陸學者：兩岸協商平等 大陸沒矮化台灣

辜汪會談30周年即將到來，兩岸近期逐漸有紀念的文章與活動。而大陸學者指出，當年兩岸關係的成功「破冰」，說明兩岸協商談判地位是平等的，大陸沒有矮化台灣。

香港中評社25日刊出上海華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長仇長根對辜汪會談30周年的紀念文章。仇長根在文中表示，「九二共識」為時隔半年後的首次辜汪會談鋪平了道路，也為後來的「連胡會」和「馬習會」奠定了基礎，成為穩定台海的「定海神針」。

他強調，兩岸關係首次「破冰」成功，說明台灣問題是兩岸中國人家裡的事，完全可以自己解決。「兩岸衹要堅持一中原則和『九二共識』，就沒有解不開的結，沒有邁不過的坎，沒有辦不成的事」。辜汪會談成功舉行充分證明，以兩岸中國人的智慧，沒有什麼問題不能解決。

目前身兼大陸國台辦旗下「海峽兩岸關係研究中心」特約研究員的仇長根還指，辜汪會談也成功說明兩岸協商談判的地位是「平等」的，大陸沒有「矮化」台灣。會談的站位等，有很多細節反應，雙方心懷誠意和善意「互尊、互諒、互讓」，盡可能體現相互平等和相互尊重的原則，都能充分聽取對方合理合情的意見。

就當前情況，文章預期「美台勾結變本加厲還會繼續」。文章指，美國骨子裡根本不想中國完成統一。文章還預估，藍營「內鬥內行」，四分五裂，2024大選想浴火重生，極其艱難。藍綠區別是民進黨「倚美謀獨」；國民黨「偏隅拒統」。文章還強調，民進黨當局唯須放棄「台獨」，承認「九二共識」，「迷途知返，才能使兩岸關係真正迎來『春暖花開』」。

而大陸國台辦旗下中國台灣網25日也刊文指出，辜汪會談舉行的基礎是「九二共識」，堅持「九二共識」，兩岸關係就和順發展；反之，兩岸關係就會重回動盪不安的老路。文章指，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。