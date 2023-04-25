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富士康新事業總部鄭州掛牌 涵蓋電動車和機器人兩大領域

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
儀式由鴻海集團董事長劉揚偉與河南省委書記樓陽生共同為「新事業總部」掛牌。影片截圖
儀式由鴻海集團董事長劉揚偉與河南省委書記樓陽生共同為「新事業總部」掛牌。影片截圖

海集團旗下在大陸的富士康新事業總部25日在河南省鄭州市掛牌成立，鴻海董事長劉揚偉出席參加，新事業總部涵蓋範圍包括電動汽車和機器人兩大領域。

包括大陸河南省委書記樓陽生、河南省長王凱等省內一、二把手均出席觀禮，常務副省長孫守剛並代表官方致詞，顯見官方對這場掛牌儀式及象徵意義極為重視。

河南日報報導，這項儀式由富士康集團董事長劉揚偉與樓陽生共同為「新事業總部」掛牌。

「新事業總部」作為富士康與河南省戰略合作的核心內容，主要聚焦新興產業轉化落地，制定發展規劃、展開核心技術研究、進行產業投資統籌管理、實施產業項目孵化和落地等。

劉揚偉在致辭中表示，富士康在大陸的戰略產業發展將邁向新的征程，集團將繼續與地方政府、行業夥伴，以及廣大員工攜手並進，向著下一個十年再鑄輝煌，全力以赴面向戰略產業在河南省再造一個「新的富士康」。

實地探訪富士康新事業總部，從目前該事業部辦公室設置來看，有董事長辦公室、機器人產業發展中心、EV製造發展中心、電池技術發展中心等架構設置，佔據辦公樓一整層。

這也代表富士康新事業部的業務，覆蓋範圍包括電動汽車和機器人兩大板塊。

據該事業部展示的富士康科技集團展板顯示，FOXCONN3.0版是產業升級，是從1.0版的現況優化到2.0版的數位轉型反覆運算而來。

FOXCONN3.0包含三大創新產業：電動汽車、數位健康、機器人;三大核心技術：人工智慧、半導體、新世代通訊。

其中，電動汽車業務以整車設計、關鍵零元件、全球製造與供應鏈服務的全方位商務模式，滿足定制化與快速開發產品的需求;機器人業務，投資關鍵機器人技術之外，也會建立機器人的製造平臺，協助設計和生產服務型機器人。

富士康科技集團實施3+3戰略，從電動汽車、數字健康、機器人三大產業來看，到2025年市場規模可達1.4兆美元。

富士康正在實施的轉型發展戰略，與河南省「十大戰略」高度契合，雙方就新領域、新賽道進一步展開合作達成重要共識，簽署了新一輪戰略合作協定。

IT之家報導，劉揚偉先前訪問鄭州時表示，集團會積極融入鄭州發展，並朝互利共贏的目標穩步邁進。未來也希望深化更多新技術、新領域的合作，並為河南經濟發展作出貢獻。

鄭州富士康在當地擁有三個廠區，分別是鄭州航空港廠區、經開區廠區、中牟縣廠區。產業人士表示，富士康鄭州航空港廠區和經開區廠區主要製造蘋果 iPhone 等智慧手機產品和零元件，高端版 iPhone 14 機型也在航空港廠區生產。

雖然目前是產業淡季，但鴻海在大陸鄭州科技園區仍啟動了招工，這是今年開春以來首次，主要補足手機零件人力。外界認為，這顯示了鴻海仍持續扎根大陸的決心。

富士康科技集團實施3+3戰略。河南日報
富士康科技集團實施3+3戰略。河南日報

鄭州 電動汽車 富士康

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