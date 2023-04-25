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五一連假一房難求 飯店推出「400元睡大廳沙發」秒殺

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
五一連假一房難求，浙江台州一飯店推出「99元（人民幣）睡大廳沙發」套餐。圖／取自舜網
五一連假一房難求，浙江台州一飯店推出「99元（人民幣）睡大廳沙發」套餐。圖／取自舜網

疫後大陸第一個大型連續假日，「五一」假期馬上就要來了，這兩天陸續有報導稱大陸幾個大型旅遊景區目的地城市的酒店客房漲價或訂滿。沒想到，浙江台州一家酒店竟然「貼心」，推出大廳睡梳化的「客房服務」，價格為RMB99元人民幣（約合新台幣436元）一晚。而且馬上被搶訂一空。酒店今天還稱，若是「會員」，可以馬上升等為正式客房。

據極目新聞，該酒店位於台州萬達廣場附近，4月24日晚上10點52分，搜索「5月1日入住5月2日退房」的確有99元大廳睡沙發的服務，服務介紹頁顯示有一張0.8米寬的沙發床，含1份早餐並贈送雙人夜宵小吃一份，會員送早餐。

酒店客服表示：「確實有99元大廳睡沙發這個產品，是剛上線的。就是大廳裡的沙發，不能跟別的沙發隔開，沒有洗浴設施，有個公用的電視機。」對於被詢問從來沒有聽說過「睡沙發套餐」，客服表示「我們自己也比較奇怪，今天已經接了很多來咨詢的電話。」

不過，24日當晚上 11點01分，再次搜索這個酒店，發現「99元大廳睡沙發」的服務已經下架了。前台接線服務員說：「已經下架了應該是有人訂走了，大廳沙發就那麼幾個。不過報導指稱，在該酒店搜尋5月1日入住已經售完的房源中，並沒看到「99元大廳睡沙發」的產品。

據悉，該酒店5月1日入住5月2日退房的房間價格，普遍在700元-900元之間，同時在售的還有幾間城景大床房價格在400元左右。該酒店4月30日入住的房源顯示已經訂滿。

資料顯示，該酒店評價很高，定位舒適型，2018年才開業，臨近當地的椒江萬達廣場，攜程評分4.8。

對於，99元睡酒店大廳沙發的套餐，大陸網友們紛紛評論：「不能洗澡，這太簡陋」、「五一期間，也能理解」、「大家一起睡大廳，人氣剛剛的（強強的）」。

25日上午，該酒店工作人員回應稱，這並不是刻意炒作，酒店網絡部確實推出了「大廳睡沙發」房型，由於是限時限量，這一房型已經下架，推出這一房型是因為五一期間生意過於火爆，酒店內100間房所剩無幾，「已經有一兩個人訂了這個房型，我們已經免費將房間進行了升級，不會真的讓他們睡沙發。」

酒店 房間

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