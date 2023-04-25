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五一連假將至 大陸赴港航班預訂量較去年暴增15倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港迪士尼樂園是觀光客必去的景點。（中新社）
香港迪士尼樂園是觀光客必去的景點。（中新社）

大陸今年「五一」連假本周末登場，香港旅遊業議會總幹事楊淑芬預估，4月29日至5月3日共五天的連假，將迎來60萬名陸客訪港。大陸旅遊平台「攜程旅行」數據顯示，大陸到香港的航班預訂量與去年同期相比增長超過15倍、飯店預訂量增長近18.4%，多個城市赴港的高鐵票也已售罄。

香港文匯網報導，據攜程旅行最新數據，「五一」連假期間，大陸到香港的航班預訂量按年增長超過15倍，顯示香港成為陸客出遊的熱門目的地，前五大客源城市分別是南京、成都、北京、上海、杭州。

報導還指，24日下午從「大陸鐵路12306官網」查詢赴港車票，多地連假前兩日前往香港的車票也已經被訂購一空。上海、北京4月28日、29日到香港的高鐵票已經售完；杭州、成都到香港高鐵票從4月27日到5月4日都已預售一空；武漢到香港高鐵票更從4月27日到5月7日都持續處於「候補」狀態。

另，香港飯店預訂量也較上周增長超過52%、年增長近18.4%。旅遊業者「廣之旅」分析，「五一」連假港澳酒店價格基本恢復至2019年、疫情前水準；價格走勢方面，連假前三日價格維持高位，第四晚價格始回落。報導引述攜程集團副總裁陳冠其表示，「隨著內地遊客對香港出行的熱情不斷攀升，香港旅遊業已然呈現蓬勃發展的趨勢。」

香港著名景點及主題樂園同樣受陸客歡迎，門票預售情況火熱。報導稱，香港迪士尼樂園、香港海洋公園、太平山頂纜車，以及昂坪360纜車的門票，成為2023年第一季度前十大熱銷產品，恢復至2019年疫情前的水準，2021年末開幕的M＋博物館與2022年中開幕的香港故宮文化博物館同樣也榜上有名，預期本次五一也將迎來大批陸客造訪。

大陸「五一」連假將至，預估將有60萬名陸客訪港。圖為香港銅鑼灣街道。（中新社）
大陸「五一」連假將至，預估將有60萬名陸客訪港。圖為香港銅鑼灣街道。（中新社）

香港迪士尼 連假 陸客

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