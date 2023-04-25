陸20省 開展智慧高速車路協同

智慧高速公路是交通新基建的重要組成部分。在23日於北京舉行的第四屆中國交通科技發展峰會上公布，目前中國已有20個省分、40餘條線路開展基於車路協同智慧高速公路建設的工作。

新華社報導，近年來，自動駕駛引發了新一輪智慧交通產業革命。目前自動駕駛主要有兩條技術路線：單車智能與車路協同，其中車路協同主要融合雲計算、大數據、人工智能，讓車、路、雲實現互聯互通，全局協調所有交通要素。

國家發改委綜合交通運輸研究所副所長李連成在會上表示，中國智慧公路發展經歷了原型研究、技術驗證、試點示範等階段，正處於由試點示範向全面布局的戰略關口。經過多年探索，中國初步明確了車路雲一體化的路徑，體系架構日益清晰，發展理念、雲內涵不斷豐富，產業生態加速構建，推動行業共識形成。

2019年，高速不停車收費AI稽核項目在廣東正式落地；滿足車路協同式自動駕駛等級的蘇州繞城高速S17項目於今年2月進入實質性實施階段……近年來，多地在加強高速公路基礎設施建設的過程中，也在不斷推進智慧高速公路建設。

智能化是交通運輸高質量發展的重要方向，包括自動駕駛、智慧公路、智慧民航在內的智能交通是5G、物聯網、大數據以及人工智能等技術與交通運輸深度融合的新興產業，也是發展數字經濟、推動數字經濟和實體經濟深度融合發展的重要業態。

李連成說，大力發展智能交通有利於推動綜合交通運輸體系數字化、網聯化、智能化發展，有助於引領交通運輸轉型優化邁向新階段。