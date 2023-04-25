50億人民幣 北京設扶持商業航天專項基金

北京商業航天產業創新發展大會23日召開。會上設立了50億元（人民幣，下同）的商業航天產業基金，專項用於北京商業航天產業基地項目的落地投資。

中新社報導，為鞏固「南箭北星」產業布局，北京選址南部地區的大興區安定鎮建設北京商業航天產業基地，於2021年4月18日揭牌成立。該基地總面積約600畝，緊鄰京台高速公路，距大興國際機場12公里，交通路網通達。

會上，國華基金和大興產業引導基金共同發起設立了50億元的北京新華商業航天產業基金，專項用於北京商業航天產業基地項目的落地投資。同時，大興區「新國門」英才創新創業加速器人才服務工作站揭牌，將為入駐企業提供產業政策扶持及人才政策支持。

北京市大興區在會上發布了最新的商業航天專項政策「航天十條」，用於對口支持商業航天領域相關企業、民辦非企業單位開展科技創新、成果轉化、平台建設等，資金扶持額度最高可達到2000萬元。

會上，四家單位作為首批商業航天企業和研究機構現場簽約，正式落戶北京商業航天產業基地。北京商業航天產業基地是北京目前少有的整體服務於商業航天項目落地的產業用地，未來將打造成為北京高端製造業的標竿園區、全國商業航天產業特色示範基地。

根據2021年公布的「北京市支持衛星網絡產業發展的若干措施」，北京要鞏固和發揮「南箭北星」的基礎優勢，支持商業火箭、商業衛星、地面終端產業，到「十四五」末，打造覆蓋火箭、衛星、地面終端、運營服務及核心軟硬件、系統運控的衛星網絡全產業鏈。