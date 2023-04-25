上海首季進出口總值 歷史同期新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

上海海關23日發布的統計數據顯示，今年首季上海進出口總值創歷史同期新高，新能源汽車出口貨值居全國首位。

中新社報導，今年一季度，上海市貨物貿易進出口總值達1.05萬億元（人民幣，下同），創歷史同期新高，同比增長3.5%。其中，出口4077.8億元，下降1.4%；進口6393.2億元，增長6.9%。　今年1月，受春節假期影響，上海進出口下降5.3%。2月「由負轉正」，當月增長8.2%。3月同比增速升至9.1%，呈現逐月向好態勢。

一季度，上海市對第一大貿易夥伴歐盟進出口2124億元，增長8.2%，占進出口總值的20.3%；對東盟、美國、日本分別進出口1375.9億元、1180.4億元、980.2億元。

同期，對「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）其他成員國進出口增長3.6%，占33.6%；對「一帶一路」沿線國家進出口增長2.3%，占22.4%。

一季度，機電產品為上海市出口規模最大的商品，共出口機電產品2853.4億元，增長0.5%，占出口總值的70%；其中，新能源汽車、鋰電池、太陽能電池等出口分別增長98.2%、216.4%、57.3%。當季，上海口岸出口新能源汽車16.7萬輛，貨值387.3億元，分別同比增長30.3%、63.9%，出口貨值占中國近六成，穩居全國首位。

進口方面，消費品進口恢復明顯，當季，上海市進口消費品1441.9億元，增長14.8%，占進口總值的22.6%，較去年同期提升1.5個百分點；其中醫藥材及藥品、汽車進口分別增長43.5%、55.4%，化妝品、肉類、乳品、水果的進口也有較大幅度增長。

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