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新能源+智能化 上海車展迎變革

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
2023上海國際車展展現的是「智能+低碳」新趨勢。圖為參觀者在比亞迪汽車展台觀看CTB電池車身一體化展示平台。（新華社）
2023上海國際車展展現的是「智能+低碳」新趨勢。圖為參觀者在比亞迪汽車展台觀看CTB電池車身一體化展示平台。（新華社）

正在國家會展中心（上海）舉行2023上海國際車展（4月18日至27日）上，有兩個字在各展台高頻出現：「新」和「智」。車展的主角也不再只是車，眾多科技企業以零部件供應商的身分加入汽車「朋友圈」，參與到汽車邁向電動化、智能化、網聯化的產業變革中。

中新社報導，汽車行業正在經歷百年未有的巨變，智能化競速賽同樣在加速重塑人們對於汽車的認知度與消費觀。百度集團資深副總裁、智能駕駛事業群組總裁李震宇預測，到2026年，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進入用戶的購車清單。

「2023麥肯錫中國汽車消費者洞察」顯示，在消費者考慮購買電動車的原因中，2022年有60%的受訪者選擇了「智能化程度高」一項，而這一占比在2019年為44%，2021年為45%。乘聯會發布的統計顯示，今年2月汽車行業共更新284項功能，其中智能座艙升級占比超過80%，包括屏幕交互、語音控制等。 　　

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生表示，汽車行業從「以車為中心」向「以人為中心」發展，用戶選擇從重視性能向重視體驗變化，智能座艙和服務越來越重要。曾經，汽車產業被譽為製造業皇冠上的「明珠」，今天更是新能源和數字科技的集大成者。

可見，以新能源汽車為引領的行業變革正從電動化的上半場，向智能化的下半場邁進。比亞迪董事長兼總裁王傳福早在2018年就發表了新能源汽車「上下半場」的觀點，比亞迪多年來也一步一個台階地踐行著「智能化」之路。本屆車展上，比亞迪和智能駕駛芯片頭部企業地平線宣布最新合作進展，基於地平線征程5芯片，比亞迪自研的BEV（鳥瞰圖）融合感知方案將於年內量產。 　　

本屆車展期間，阿里集團副總裁、斑馬智行CEO張春暉提出了「新汽車」概念：「在新能源汽車的基礎上，汽車不再只是交通工具，雖然它依然有交通的屬性，但最後一定是一種生活方式。」

而賦予汽車新涵義的正是行業間的「跨界融合」，悉數如今汽車領域的各類「智能化」技術，多數蘊含著「跨界」基因。中國工程院院士、清華大學智能產業研究院院長張亞勤認為，汽車行業會走向AI大模型時代，整個生態、技術、商業模式、產業鏈會有大幅度變革。

車展 上海

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