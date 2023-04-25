首季新能源車 陸前十企業 銷量增逾四成

中國汽車工業協會23日發布2023年一季度重點企業集團銷售情況：中國新能源汽車銷量排名前十位的企業集團合計銷量同比增長41.4%。

2023年一季度，中國新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為134.8萬輛，占新能源汽車銷售總量的85%，高於上年同期9.2個百分點。

上述十家企業中，比亞迪銷量在高基數上維持了高增速，長安汽車銷量也保持高增長。另據中國汽車工業協會的統計分析，2023年一季度，重點企業集團總體銷量有所下降。

2023年一季度，中國國內汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為431.5萬輛，同比下降16.3%，占汽車銷售總量的84.9%，低於上年同期2.1個百分點。 上述十家企業中，與上年相比，比亞迪、北汽、華晨寶馬銷量增速實現正增長，其中華晨寶馬銷量首次進入前十位企業。其他企業呈不同程度下降。