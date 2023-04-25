涪陵頁岩氣田 產油破2萬噸

中國石油化工集團有限公司江漢油田涪陵頁岩氣田表示，隨著頁岩油開發工藝持續優化，日前該氣田復興區塊頁岩油生產取得階段性成果，累計產油突破2萬噸，呈現「氣油並進」的良好局面。

新華社報導，涪陵頁岩氣田復興區塊橫跨重慶市梁平、豐都、涪陵等5個區縣，是四川盆地侏羅係陸相頁岩油氣富集的重要區域，該區塊初步計算油氣資源量超萬億立方米。

復興區塊氣井開採時油、水、氣同採，開採難度大。涪陵頁岩氣田不斷升級改造設備，形成了機械清蠟、抽油機排水採氣等開採技術，勘探開發工作取得積極進展。

涪陵頁岩氣田位於重慶市涪陵區，2012年12月開始建設，2014年3月進入商業開發，是川氣東送管道重要氣源之一，也是中國首個進入商業開發的大型頁岩氣田，已為長江經濟帶沿線70多個城市送去了綠色清潔能源。