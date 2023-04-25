廣東一季度融資規模增 達1.5萬億

中國人民銀行廣州分行23日表示，一季度廣東社會融資規模增量達1.5萬億元（人民幣，下同），同比多增1063億元，佔大陸全國增量比重10.3%。

一季度末，廣東本外幣貸款比年初新增1.3萬億元，創下歷史新高，同比多增3405億元，佔全國增量的11.2%。存款餘額比年初增加1.9萬億元、同比多增1.2萬億元，佔全國增量的12.1%。

中新社報導，中國人民銀行廣州分行調查統計處處長汪義榮表示，一季度廣東金融總量指標保持合理適度增長，增速與上年度相比有所加快，適度高於廣東名義經濟增速，略高於全國，增量佔全國比重保持在較高水平，高於廣東經濟佔全國份額，為廣東經濟整體企穩向好提供了穩定、充足的資金支持。

數據還顯示，一季度末，廣東科技型中小企業貸款餘額2942億元，高新技術企業貸款餘額2萬億元，同比均增長25%，比各項貸款增速快13.4個百分點。同時，廣東製造業貸款也保持高增長態勢，房地產合理融資需求也得到有效滿足。

此外，實體經濟融資成本進一步下降。3月廣東（不含深圳）商業銀行新發放企業貸款加權平均利率為3.62%，比上年同期下降0.47個百分點；其中小微企業貸款加權平均利率為4.01%，比上年同期下降0.46個百分點。個人住房貸款利率同比下降1.5個百分點。

中國人民銀行廣州分行表示，下階段將堅持穩健取向，保持總量適度、節奏平穩，創造良好貨幣環境，鞏固拓展經濟向好的勢頭，支持廣東經濟在新的起點上開好局、起好步，實現高質量發展。