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廣交會2期 首設孕嬰童區

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

第133屆廣交會二期23日在廣州琶洲展館開幕，近1.2萬家企業參展，集中展示日用消費品、禮品、家居裝飾品等輕工產品，千方百計開拓海外市場。不少創新升級的產品具有智能方便、適應綠色低碳消費和健康養護需求等特點。

中新社報導，本屆廣交會二期線下設置18個展區。參展企業中，品牌企業及獲得高新技術、專精特新「小巨人」、單項冠軍、國家企業技術中心、AEO（經認證的經營者）、中華老字號等稱號的企業超過1600家。

面對國際貿易新趨勢和市場新需求，本屆廣交會二期首次設立孕嬰童展區。中國企業現場展出童車、嬰兒裝及配飾、嬰童家具等熱銷產品近千種，吸引眾多境外採購商逛展諮詢。 　　

此外，本屆廣交會二期首次設立進口展，共有自26個國家和地區約130家企業參展，土耳其、印度、馬來西亞、中國香港4個國家和地區組團參展。

廣交會新聞中心介紹，本屆廣交會一期累計進館超過126萬人次，其中到會境外採購商6.6萬人，線上參會的境外採購商達31.1萬人，出口成交128億美元。

馬來西亞 土耳其

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