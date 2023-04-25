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福建鞋博會 吸金311.6億創新高

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
第二十四屆中國國際鞋業暨第七屆國際體育產業博覽會22日落幕。圖為客戶在機械設備展區參觀。 （中新社）
第二十四屆中國國際鞋業暨第七屆國際體育產業博覽會22日落幕。圖為客戶在機械設備展區參觀。 （中新社）

第二十四屆中國（晉江）國際鞋業暨第七屆國際體育產業博覽會（簡稱鞋博會），4月19日至22日在「中國鞋都」福建晉江舉辦，現場人氣旺、優品多、訂單量超預期。 　　

鞋博會組委會23日披露，本屆鞋博會參會客商達19.2萬人次，達成意向成交額311.6億元（人民幣，下同），均創歷史新高。其中，意向成交額較2019年增長30.8%。 　　

作為「中國鞋都」，晉江鞋服產業集群規模超3000億元，紡織產業集群規模超1000億元，是世界運動鞋服產品的重要生產基地。本屆鞋博會是中國疫情防控措施調整後首次全面恢復線下舉辦，從形式到內容都有新變化，為海內外展商營造了一個「買全球賣全球」的國際貿易新平台。 　　

從絲線、布料、鞋底到成品，在晉江，數以萬計的企業構成了豐富完整的產業鏈配套，是吸引海內外客商來此「淘金」的最大動因。

「今年參展人數遠超我們預期，而且專業人士比重有明顯提升」。晉江市凱嘉機器製造有限公司總經理蘇義陽介紹。「今年我們帶來了最新研發的一次成型連幫注射機。參展第二天，其中一款智能鞋機就收穫30多筆訂單，其中海外訂單佔比過半」。

蘇義陽表示，公司每年都會投入五、六百萬元用於生產研發，目前合作客戶遍佈30多個國家和地區，並在海外設有十幾個辦事處。對於智能化鞋機產品「出海」的前景，他信心滿滿。

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