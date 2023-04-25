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從粵菜到養老 粵港澳灣區標準公布

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
粵港澳三地24日在深圳共同公佈110項「灣區標準」，其中包括「傳統涼茶使用指南」。圖／取自搜狐
粵港澳三地24日在深圳共同公佈110項「灣區標準」，其中包括「傳統涼茶使用指南」。圖／取自搜狐

粵港澳三地24日在深圳共同公佈110項「灣區標準」。包括「廣式月餅」、「廣陳皮」、「老年居家護理服務規範」、「傳統涼茶使用指南」等都有了共同的標準規範。

中新社報導，廣東省市場監督管理局、香港特別行政區政府工業貿易署、澳門特別行政區政府經濟及科技發展局三方24日共同公布110項的共同標準，還共同簽署了「關於共同促進粵港澳大灣區標準發展的合作備忘錄」。粵港澳大灣區標準信息公共服務平台以及「灣區標準」標識也同步上線。

為加快粵港澳三地規則銜接，促進灣區要素有序流動，粵港澳大灣區標準化研究中心邀請中國標準化研究院等4家國家級標準化研究機構，連同粵港澳三地權威專家形成初稿，由廣東省市場監督管理局通報香港特別行政區政府工業貿易署、澳門特別行政區政府經濟及科技發展局共同確定。

「灣區標準」以粵港澳三地高共性、易融合的重點民生領域為切入點，包括「廣式月餅」、「廣陳皮」、「嬰幼兒托育服務規範」等在內，涵蓋食品、粵菜、中醫藥、交通、養老、物流等25個領域，共110項標準。清單中有58項標準是由港澳相關單位牽頭或共同牽頭編製。 　　

本次簽署的「關於共同促進粵港澳大灣區標準發展的合作備忘錄」主要圍繞推動「促進粵港澳大灣區標準發展指南（試行）」實施，提升大灣區標準化支撐能力，打造標準品牌，擴大灣區標準的影響力等，以推動制定、實施和推廣三地通行的「灣區標準」為載體，促進粵港澳三地互聯互通和融合發展。

廣東省市場監督管理局表示，「灣區標準」將有力促進粵港澳大灣區規則銜接，為提升大灣區民眾高品質生活提供有力支撐，為推動大灣區融合發展、擴大標準制度型開放作出先行示範。下一步將協同港澳有關部門，積極發動社會各方，加快研製更多高水平的「灣區標準」，以標準的「軟聯通」促進粵港澳三地的互聯互通。

廣東 月餅 香港

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