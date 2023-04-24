豐田承諾 將加強電動汽車在中國本土供應鏈

集微網消息，據金融時報報導，豐田汽車的新任首席執行官稱，隨著技術和地緣政治挑戰的加劇，豐田在中國的業務存在危機感，將加強電動汽車在中國的本地供應鏈。

本月早些時候執掌豐田的佐藤浩二承諾將大膽推動進一步的本地化，因為豐田試圖跟上中國市場的技術快速變革。他說確實感到一種潛在的危機感，需要加倍努力在這個市場上開展業務。

近幾個月來，由於電動汽車的推出速度緩慢，豐田在中國銷量下滑幅度是外國品牌中最大的。豐田在中國的2022年汽車銷量十年來首次出現下降。

豐田在上周的上海車展上發佈了其電動車bZ系列的兩款車型。但佐藤表示，此次活動凸顯了中國在電動汽車和自動駕駛技術方面取得的進步。

佐藤說，「在中國，提高電池電動汽車從開發到生產的速度非常重要。」

他發表上述言論之際，日本企業正面臨中美緊張侷勢帶來的日益上升的地緣政治風險。作為「中國加一」生產戰略的一部分，一些跨國集團正在減少在中國的投資，並在其他國家進行建設。外國製造商還打算在中國製造專門用於中國國內的零部件和汽車。

對於外國汽車製造商來說，脫鉤變得更加睏難，因為它們都與中國本土集團有合資企業，而且由於中國市場的龐大規模，企業一直在繼續投資。大衆汽車上周宣佈，將斥資10億歐元在中國建立一個新的創新中心。

豐田在2019年與甯德時代簽署了一項協議，為電動汽車開發電池。它還與比亞迪合作開發轎車bZ3，這是它在中國的第二款量產電動車型，預計將在今年推出。

豐田強調，它一直在推動生產汽車本土化，它在中國的許多現有車型都是本地生產的。不過，佐藤表示，具有較低物流成本的緊湊型供應鏈對於提高電動汽車的生產力至關重要。豐田將在美國推行類似的積極的電動汽車本地化戰略，美國正在提供慷慨的稅收減免，以使供應鏈和製造業進入美國。

佐藤說，「在中國和美國等加速曏電動汽車轉變的地區，我們需要大膽地進行本地生產。」