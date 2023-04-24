俄副總理：計劃在未來放棄使用美元和歐元

大陸網路媒體《觀察者網》引述俄羅斯媒體報導指出，俄羅斯副總理諾瓦克（Aleksandr Novak）22日表示，俄羅斯對於能源交易結算正逐步改採本國貨幣。他指出，俄羅斯計劃在未來放棄使用美元和歐元，未來人民幣和盧布的角色將尤其重要。

諾瓦克當日接受俄羅斯Rossiya-1電視頻道採訪時說，「在減少使用美元或歐元方面，趨勢已經發生了很大變化。鑒於目前使用這些貨幣在我們的結算中存在的問題，我們的結算實際上轉向改用本國貨幣，這其中需要人民幣，也需要盧布」。

報導稱，負責能源事務的諾瓦克稱，俄中兩國在天然氣交易中已經使用人民幣支付，這一情況將繼續存在，部分石油交易也是如此，同時也有以盧布結算的情況。他補充說：「我們將繼續完善這些以本國貨幣進行的相互結算」。

諾瓦克還指出，事實上人們對於購買俄羅斯的能源產品「非常感興趣」。因此在他看來，有必要建立一種結算機制，這種機制只能用本國貨幣來實現。

諾瓦克於2020年出任俄羅斯副總理，先前他曾擔任俄羅斯能源部長，並且是俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）董事會成員。

《觀察者網》指出，諾瓦克早前接受塔斯社採訪時曾表示，未來使用本國貨幣的（能源）交易份額將會增加，中國人民幣、印度盧比、土耳其里拉和俄羅斯盧布的交易量正在增加。據他介紹，此類交易在市場上事實上已經「司空見慣」。

為應對西方制裁，俄羅斯日前宣布「不友好國家」在與俄羅斯進行天然氣交易時，必須以盧布結算。

去年3月31日，俄羅斯曾發布一項法令，要求歐洲天然氣買家在俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）開設外幣和盧布兩個帳戶。歐洲買家必須以歐元或美元付款，然後再由該銀行將其兌換成盧布，並將盧布付款轉給俄氣。