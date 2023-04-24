南亞物流中心 中斯簽協議

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸招商局港口控股有限公司、斯里蘭卡港務局和當地一企業21日在科倫坡正式簽署南亞商貿物流中心項目協議，共建南亞區域現代化多功能物流中心。

新華社報導，斯里蘭卡港口、航運和航空部長德席爾瓦和招商局集團董事長繆建民出席項目簽約儀式。德席爾瓦說，該項目將打造具備地區一流水準的商貿物流中心，幫助科倫坡港成為更加卓越和有競爭力的港口。

繆建民說，招商局集團未來將進一步加強與當地企業合作，為斯經濟發展作更多貢獻。

南亞商貿物流中心項目位於科倫坡港內，總投資3.92億美元，是按「建設-運營-移交」模式投資開發的臨港多層倉儲物流項目，將開展進出口拆裝箱、保稅倉儲、自由港業務、倉庫租賃和臨港商貿物流等業務。項目合作方已在斯里蘭卡註冊成立合資公司。

據介紹，南亞商貿物流中心項目不僅能大幅提高當地物流服務水平，同時將為科倫坡港吸引更多業務和吞吐量，鞏固科倫坡港在南亞地區的樞紐港地位。

斯里蘭卡

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