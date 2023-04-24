網路媒體論壇南京召開 2千人參加

4月21日至22日，2023中國網路媒體論壇在江蘇南京舉行，論壇全面總結新時代媒體融合發展的新變革、新突破、新成效，共同謀劃未來發展的新戰略、新方向、新路徑，2000餘位嘉賓參加。

中新社報導，本次論壇以「建設全媒體傳播體系 塑造主流輿論新格局」為主題。

當天，大陸國家網信辦主任莊榮文出席會議。他指出，推動網路媒體發展，一要聚焦核心，二要把握導向，三要創新驅動，四要關注青年。

江蘇省委書記信長星表示，希望廣大媒體一如既往關注江蘇、關心江蘇，書寫更多精彩。

當天啟動了新征程再出發系列網路主題活動，包括時光博物館流動展覽、2023中國網路媒體論壇進基層活動、新千里江山圖·錦綉江蘇網路傳播活動、中國式現代化的長三角實踐網路主題採訪，以流動展覽、基層宣講、主題宣傳等形式多維展示中國式現代化的探索實踐和豐碩成果。

4月21日-22日，圍繞數據治理·網上群眾工作新路徑、全員媒體·網上內容建設新力量、青春律動·Z世代網路空間新表達、激濁揚清·共建億萬網民新家園、機構力量·政務服務商務新融合等主題，舉行了9場平行論壇。

中國網路媒體論壇由中央網信辦、人民日報社、江蘇省委網信委主辦，是目前大陸網路媒體界層次最高、具有廣泛權威性和影響力的年度盛會。