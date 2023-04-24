進博會在巴黎 吸引法國商品登陸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
當地時間4月21日，第六屆中國國際進口博覽會推介會在法國巴黎舉辦，大陸商務部部長王文濤出席並致詞。（中新社）
當地時間4月21日，第六屆中國國際進口博覽會推介會在法國巴黎舉辦，大陸商務部部長王文濤出席並致詞。（中新社）

當地時間4月21日，第六屆中國國際進口博覽會推介會在法國巴黎舉辦，大陸商務部部長王文濤出席並致詞。

中新社報導，大陸駐法國大使盧沙野、法國商務投資署法國館運營總監阿德里安、巴黎大區議會副主席杜蘭琪、巴黎大區工商會副會長阿蘭·安戈鐸、中國工商銀行副行長張偉武等出席活動。

王文濤表示，舉辦進博會，是新時代中國推動高水平開放的重大決策，也是大陸主動向世界開放市場的重大舉措。大陸對外開放的基本國策不會改變，開放的大門只會越開越大。大陸正在全面推進中國式現代化，將為各國企業提供更廣闊市場空間、更多合作機遇。歡迎各國企業深耕大陸市場，深化對華合作。 　王文濤指出，近年來，在兩國元首戰略引領下，中法經貿關係實現穩定健康發展。法國政府和企業一直都是進博會的常客，積極通過進博會平台開拓大陸市場，擴大對華合作。法國已應邀擔任2024年第七屆進博會主賓國。歡迎法國企業積極參與進博會，把更多優質特色產品、技術和服務推向中國和全球市場，共享中國發展機遇，共添全球發展動能。

盧沙野指出，今年以來，中法兩國各層級各領域交流全面重啟，雙方各界人士都有只爭朝夕的緊迫感。藉著這股東風，進博會來到法國。近年來，隨著大陸中等收入群體不斷擴大，消費需求不斷提質，大陸市場呈現出蓬勃活力，吸引越來越多的法國商品走進大陸。

阿德里安表示，中國大陸是法國至關重要的合作夥伴，兩國經濟高度互補，特別是在食品及農產品等方面貿易潛力巨大。法國商務投資署作為進博會組展機構，連續5年組織中小企業參展，成效頗豐，將繼續參展第六屆進博會。

法國豬業聯盟會長梅爾特在發言中表示，法國豬業聯盟高度重視中國大陸市場。本月馬克宏總統訪華期間，又有15家豬肉企業獲得向中國大陸出口產品的許可，這將有助於促進兩國間貿易增長。法國豬業聯盟連續五年參加進博會，期待將更多優質產品引入中國市場。 　　  

推介會上，法國商務投資署、法國豬業聯盟、法國農業食品委員會及路威酩軒集團、歐萊雅集團、達能集團等企業與中國國際進口博覽局共同簽約。

法國 豬肉

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