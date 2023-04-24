年輕人愛上養生 消費多元形式

開步屈膝，仰頭翻掌，兩手攀足，呼氣吐氣…寧夏大學操場上，伴隨舒緩的中國傳統音樂，一群大學生正在練習八段錦。寧夏大學體育學院副教授高濤說，八段錦是該校今年新開設的課程，目前四個班都已滿員。

中新社報導，這一源於北宋的養身功法，如今正成為大陸校園的頂流，受到年輕人的青睞。大陸國家體育總局的一條八段錦影片，在網路平台上播放量超過1000萬次，許多年輕人互道錦友，在線分享跟練心得。

泡一杯枸杞茶，打一套八段錦，在快節奏的學習生活中，這類養生方法不僅能強身健體，還可治癒身心。

「有時候坐多了腰會很累，練一練八段錦就感覺身體輕鬆了許多。」寧夏大學學生農風隨學的是會計專業，需長期伏案寫帳，八段錦選修課緩解了腰部的痠痛；寧夏大學學生李婷艶則認為，八段錦有調整氣息的作用，使自己的內心更加沉穩。 事實上，越來越多年輕人正加入養生大軍，艾葉泡腳、針灸推拿、養生食補等形式頗受年輕人歡迎。央視財經公布的《中國美好生活大調查（2020—2021）》顯示，在2021年的消費預期中，保健養生位列18—25歲年輕人消費榜單的第二名，占比33.27％，僅比位列第一的旅遊少0.75％。新華網聯合京東健康等機構發布的《Z世代營養消費趨勢報告》也顯示，養生市場以年輕人為主，18—35歲的年輕消費者占比高達83.7%。

年輕人為何鍾愛養生？丁香醫生發布的《2022國民健康洞察報告》顯示，情緒問題、皮膚狀態不好和身材不好成年輕人擔憂的三大健康問題，長期處在健康焦慮之中的他們，深受脫髮、頸椎腰椎不適、皮膚暗沉老化等問題困擾。因此，當代年輕人將養生作為生活必修課，通過各種方式自我拯救。 與中老年人相比，新一代年輕人的養生更加佛系。在快節奏的生活中，年輕人更加渴求方便快捷、不費力的養生方式，通過膳食補充劑來調整飲食結構，0糖0脂、少油輕鹽幾乎成了標配。00後吳佳怡說，為了保持健康和身材，她在飲食方面注重葷素搭配，堅持低油低脂，就算是喜愛的甜食，也會選擇0糖0卡的產品。

而在無毅力、無時間等因素影響下，不少年輕人也選擇蹦迪配護膝、「熬最晚的夜，用最貴的眼霜」等朋克養生方式。高濤建議，養生亦要養之有道，規律作息、營養膳食不可少，也要多運動，當宅男宅女走出門，方能找到志同道合養生夥伴。