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微軟：ChatGPT對手是大陸
OpenAI最大的投資者微軟評估，中國大陸將是ChatGPT的主要對手，但他認為彼此勝負難分，「我們的優勢不大，跟中國大陸的競爭差距會是以月，而不是年來衡量。」
多國領導人和國際企業最近密集登陸訪問，尋求新的投資和貿易合作，微軟創辦人比爾蓋茲也不落人後，昨（23）日透過視訊與北京市長殷勇熱線，雙方達成在AI、醫藥健康等領域進一步拓展合作。
值得注意的是，微軟是OpenAI 最大的投資者，而OpenAI 開發的人工智能聊天機器人ChatGPT掀起的AI熱，大陸企業也前仆後繼，爭相投入競逐一席之地。
IT之家報導，微軟總裁布拉德‧史密斯（Brad Smith）指出，中國大陸在生成式人工智慧（generative AI）的發展方面不會落後於美國科技巨頭，如亞馬遜和谷歌。
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