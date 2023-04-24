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小米擴大機器人布局

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸手機品牌企業小米近日成立了機器人技術公司。大陸企業查詢平台企查查顯示，北京小米機器人技術有限公司在21日成立，註冊資本人民幣5,000萬元（約新台幣2.2億元），該公司法定代表人為小米智能科技公司執行董事曾學忠，屬於科技推廣和應用服務業。意味著小米將擴大人工智慧與機器人領域的業務。

平台訊息指出，該公司經營範圍包含：智慧機器人研發、人工智慧行業應用系統集成服務、人工智慧基礎資源與技術平台、微特電機及零件製造等。另外，企查查股權穿透顯示，該公司由小米通訊技術有限公司間接全資控股。

外界分析認為，該公司的成立表明，小米回應市場敏感度的嘗試，也是展示小米強大專業能力的平台。小米可能通過該公司在未來開發出更多創新的技術和產品，進一步拓展其在人工智慧領域的應用和布局。

小米目前已推出多款智慧家居設備和機器人產品，像掃地機器人、智慧攝像頭、智慧音箱等。

小米集團在2022年總收入年減14.7%，淨利潤年減61.4%。其中，小米智慧手機業務依2022年全年收入年減19.9%。

公司法 北京

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