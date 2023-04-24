匯市深化改革 增強人民幣彈性

對於人民幣未來走勢與政策方向，人行國際司司長金中夏23日在記者會上表示，將繼續深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

金中夏指出，過去幾年，在匯率市場化改革下，人民幣匯率靈活性顯著提高，雙向波動成為常態，這種雙向波動且有效發揮宏觀經濟和國際收支「自動穩定器」作用。且中樞實際上相當穩定。

為甚麼說人民幣雙向波動的中樞穩定？金中夏進一步說明，這跟人民幣國內幣值穩定有關。他指出，人民幣在過去五年對美元匯率幾次「破7」，而「破7」後，時間不長又回到7以下。而這個過程實際上是在人行已基本退出常態化外匯干預的背景下實現的，所以體現人民幣匯率穩定具有堅實基礎，體現人民幣實力。

面對美國聯準會大幅度、高頻率升息導致過去一年國際外匯市場劇烈波動，金中夏說，人行綜合運用宏觀審慎工具，及時對金融機構外匯存款準備金率和遠期售匯外匯風險準備金等幾個指標進行調整，完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，加強對市場預期的引導等手段來進行應對。

金中夏說，在增加匯率靈活性同時，也引導企業更習慣用市場化手段來管理匯率波動風險。比如鼓勵銀行為企業提供各種各樣套期保值工具，降低使用成本。

此前，人行行長易綱4月4日在北京出席活動提及，人民幣對美元在過去五年三次「破7」，第一次是2019年8月，第二次是2020年2月，第三次是去年9月，前兩次用了五個月回到7下方，去年用了三個月。他表明是市場供需結果，說明陸外匯市場具韌性。與此同時，人民幣對美元匯率波動率在過去五年均值約4%，較以前有所提高，但略小於實施浮動匯率制度的主要貨幣平均波動水平，說明人民幣匯率較為穩定。