看對台優惠 遲早會取消

經濟日報／ 記者劉秀珍／台北專訪

大陸宣布對輸台2,445項產品提起貿易壁壘（障礙）調查，消息在台灣鬧得沸沸揚揚。兩岸企業家峰會台灣方理事長劉兆玄說，台灣必須有心理準備，大陸遲早有一天會取消對台灣的優惠；取消兩岸經濟合作協議（ECFA）提供給台灣的早收清單（提早降稅項目）降稅優惠亦然。

兩岸於2000年底、2001年初分別加入世界貿易組織（WTO），台灣當時對大陸產品進口設限，20多年來沒有太大改變，過去大陸也未發出異議。這次突如其來，經由雙方WTO代表團告知進行調查一事，確實讓台灣主管機關和民間始料未及。

劉兆玄受訪時說，他9日至16日訪陸，峰會台灣方副理事長陳瑞隆與秘書長尹啟銘同行，陳瑞隆是當年台灣入會時的談判代表人物，尹啟銘則擔綱兩岸ECFA協商工作。對大陸這次發起貿易障礙調查，「本來就是WTO體系下應有的權利」，但因調查還有很長的路要走，大陸不可能說翻盤就翻盤，「我們沒有必要把問題政治化」。

這次大陸網民情緒性的意見被報導引述許多，但劉兆玄認為，網民不一定了解實際情況，且不管網民怎麼說，這是政府和政府間的事，過去大陸對台灣讓利是一種善意，現在不讓利了是照規矩辦事，台灣不能把讓利視為天下掉下來的禮物，只能趕快想辦法面對，在理性透明的前提下，協商解決問題。

劉兆玄 WTO 尹啟銘

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