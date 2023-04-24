劉兆玄：對岸釋善意信號

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄接受本報專訪時指出，他4月上旬在北京與大陸政協主席王滬寧見面，王滬寧除釋出春暖花開之際，對兩岸重啟交流溝通寄予厚望的訊息，也很關切台灣民眾赴大陸遭遇支付系統申請不易問題；他並交代相關單位尋找解決之道。

劉兆玄一行於9日至16日赴北京、南京和昆山等地方訪問。劉兆玄表示，原以為此行大陸方峰會理事長郭金龍邀請訪陸，討論例行工作之外，也認識新上任的國台辦主任宋濤，後來見到王滬寧，「會談氣氛不錯」。

第一次接觸，王滬寧給台灣訪客的印象，不像大陸媒體上看到的那麼嚴肅，態度誠懇，有其隨和的一面；大方向上，他肯定峰會平台的作用，希望透過交流合作解決兩岸問題，「給我的感覺是釋出善意的信號。」王滬寧也重視台灣民眾在大陸碰到的生活細節問題。例如，他問了許多有關申辦支付系統的情況，想了解有沒有更便利的方式。

大陸今年初開始就對台灣唱軟調，但當蔡英文總統訪美與眾議院議長麥卡錫見面，大陸又實施軍演等措施，兩者是否相互矛盾？劉兆玄認為，世界各國處理政治和經貿議題，不一定會使用相同語言，中國大陸排名前十大出口企業中，就有六家是台企，「大陸一定會重視台灣」。

民進黨總統參選人賴清德15日在一項活動中指出，台灣是中國大陸最大外資，20多年來，台商在大陸投資建設，大陸應該善待台灣，否則如何報答台商對中國大陸的貢獻。劉兆玄說：「這話只說了一半，同樣的道理，這麼多年來，台商為台灣做了多少貢獻，政府是否有替台商解決問題？其實政府可以做得更好。」

這次劉兆玄一行在北京和昆山等地，與當地台商和台青座談，兩岸峰會這次也洽談了供應鏈創新計畫。雙方同意未來聚焦在節能環保、車用電子系統、工業互聯網與智能製造等較具有合作發展潛力的領域，選擇兩岸產業鏈創新合作試點，像車用電子部分，昆山本來就有台商投入，大陸方可邀請主要企業參與，發揮以大帶小的功效，類似試點可再拓展到其他地方辦理。