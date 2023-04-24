陸搶救外貿 開兩帖藥方

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸推出新一波外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。（本報系資料庫）
大陸推出新一波外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。（本報系資料庫）

雖然大陸在今年第1季外貿進出口年增4.8%，但大陸商務部副部長王受文昨（23）日表示，大陸外貿形勢依然複雜嚴峻。從外部環境看，「外需的不確定性仍然是最大制約因素。」也因此，陸國務院推出外貿「穩規模」、「優結構」政策措施。

王受文說，從去年10月到今年2月，外貿出口以美元計都是負增長。與此同時，大陸外貿企業也面臨一些制約因素和困難，比如去國外參展不方便、貿易風險還在上升、經營壓力增加等。

對外貿嚴峻形勢，王受文表示商務部專門到大陸18個省市調研，與海關總署與人行等有關部門制定相關政策，國務院據此出台穩規模與優結構等兩方面政策。

在穩規模上，王受文指出三方面內容：一是創造貿易機會，比如廣泛恢復線下實體會展。包含廣交會在內，商務部在今年第1季進行備案或審批的各類展會達186個；此外還提高亞太經濟合作會議（APEC）商務旅行卡辦理效率、發布國別貿易指南等。

二是穩定重點產品，比如協助汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，保障大型成套設備項目合理資金需求等。

三是研究設立服務貿易創新發展引導基金二期、鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，積極滿足中小微企業對外貿融資的需求，加快拓展產業鏈承保等一系列具體措施。

在優結構上，王受文提及兩部分：一是優化貿易方式，引導加工貿易向中西部、東北地區進行梯度轉移。為此，將認定第二批國家加工貿易產業園，下個月將在廣東東莞舉辦第13屆加工貿易產品博覽會，組織中西部、東北地區與沿海地區產業對接，推動加工貿易轉移和轉型升級。

二是優化外貿發展環境，發揮預警體系和法律服務機制作用，深入推進「單一窗口」建設。同時還將編發重點行業應用指南。

王受文說，商務部將與地方政府和有關部門，密切追蹤外貿運行狀況，做好形勢分析研判，並督促政策落實，在穩住外貿規模的基礎上進一步優化對外貿易結構。

國務院 廣東

延伸閱讀

TCL董事長李東生：經濟全球化趨勢不變 方式有重大改變

中國跨境貿易力推人民幣結算 2022年增37%

經濟疫後復甦穩外貿 陸商務部再喊話：中國有能力加入CPTT

陸商務部：外需存在不確定性 當前外貿形勢依然嚴峻

相關新聞

穩外貿 陸喊話願加入CPTPP

大陸當局力拚疫後經濟復甦，挑戰不小。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨坦言，儘管第一季外貿進出口實現了百分之四點...

北京市長視訊蓋茲 3領域深化合作

北京市長殷勇近日以視訊形式會見美國蓋茲基金會聯席主席、微軟聯合創辦人比爾．蓋茲。蓋茲基金會表示，願與北京市共同推動研發中...

劉兆玄：對岸釋善意信號

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄接受本報專訪時指出，他4月上旬在北京與大陸政協主席王滬寧見面，王滬寧除釋出春暖花開之際，對兩岸...

年輕人愛上養生 消費多元形式

開步屈膝，仰頭翻掌，兩手攀足，呼氣吐氣…寧夏大學操場上，伴隨舒緩的中國傳統音樂，一群大學生正在練習八段錦。寧夏大學體育學...

陸搶救外貿 開兩帖藥方

雖然大陸在今年第1季外貿進出口年增4.8%，但大陸商務部副部長王受文昨（23）日表示，大陸外貿形勢依然複雜嚴峻。從外部環...

華龍一號碳刷室智慧監測 投入使用

東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），與福清核電站聯合研發的「華龍一號」核能發電機碳刷室智慧在線監測系統，日前已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦