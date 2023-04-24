華龍一號碳刷室智慧監測 投入使用
東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），與福清核電站聯合研發的「華龍一號」核能發電機碳刷室智慧在線監測系統，日前已正式投入使用。這是該類智慧監測產品在核電領域內的首次應用，實現了「零」的突破，對其在核電及常規熱電領域的推廣應用，具有典型示範作用。
該智慧監測系統採用紅外熱成像、光敏、氣敏等多類先進成熟的傳感技術，針對碳刷室的故障預防及日常巡檢等運維痛點，為用戶提供安全精準的狀態監測與報警功能，可顯著提高發電機的運行可靠性與檢修便捷性。在總體方案、系統軟件、安全性等方面經過多次設計優化與專家評審，安全可靠地實現了發電機碳刷室多維度狀態監測。不僅便於巡檢人員就地在線查看各類資料與信號狀態，同時支援資料即時上傳，滿足運行人員遠端監控需求，標誌著東方電機在智慧產品和服務領域又邁出了堅實一步。
東方電機總部位於四川省德陽市。基於此次經驗，該企業將持續對發電機碳刷室智慧產品進行打磨升級，不斷提高產品性能、擴充產品功效，拿出更優質、更可靠的智慧產品和服務。
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