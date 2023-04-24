華龍一號碳刷室智慧監測 投入使用

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
「華龍一號」碳刷室智慧監測系統。圖／本報四川德陽傳真
「華龍一號」碳刷室智慧監測系統。圖／本報四川德陽傳真

東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），與福清核電站聯合研發的「華龍一號」核能發電機碳刷室智慧在線監測系統，日前已正式投入使用。這是該類智慧監測產品在核電領域內的首次應用，實現了「零」的突破，對其在核電及常規熱電領域的推廣應用，具有典型示範作用。

該智慧監測系統採用紅外熱成像、光敏、氣敏等多類先進成熟的傳感技術，針對碳刷室的故障預防及日常巡檢等運維痛點，為用戶提供安全精準的狀態監測與報警功能，可顯著提高發電機的運行可靠性與檢修便捷性。在總體方案、系統軟件、安全性等方面經過多次設計優化與專家評審，安全可靠地實現了發電機碳刷室多維度狀態監測。不僅便於巡檢人員就地在線查看各類資料與信號狀態，同時支援資料即時上傳，滿足運行人員遠端監控需求，標誌著東方電機在智慧產品和服務領域又邁出了堅實一步。

東方電機總部位於四川省德陽市。基於此次經驗，該企業將持續對發電機碳刷室智慧產品進行打磨升級，不斷提高產品性能、擴充產品功效，拿出更優質、更可靠的智慧產品和服務。

核電 和服 核能

延伸閱讀

新北防災公園初始設計竟沒廁所 審計處要求改善

歐盟納核電為綠能 環團不滿提告

4月桃花爆炸星座！雙子旅行有豔遇、這星座當心變小三

德國即將全面停用核電 經長保證不缺電

相關新聞

穩外貿 陸喊話願加入CPTPP

大陸當局力拚疫後經濟復甦，挑戰不小。大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文昨坦言，儘管第一季外貿進出口實現了百分之四點...

北京市長視訊蓋茲 3領域深化合作

北京市長殷勇近日以視訊形式會見美國蓋茲基金會聯席主席、微軟聯合創辦人比爾．蓋茲。蓋茲基金會表示，願與北京市共同推動研發中...

劉兆玄：對岸釋善意信號

兩岸企業家峰會理事長劉兆玄接受本報專訪時指出，他4月上旬在北京與大陸政協主席王滬寧見面，王滬寧除釋出春暖花開之際，對兩岸...

年輕人愛上養生 消費多元形式

開步屈膝，仰頭翻掌，兩手攀足，呼氣吐氣…寧夏大學操場上，伴隨舒緩的中國傳統音樂，一群大學生正在練習八段錦。寧夏大學體育學...

陸搶救外貿 開兩帖藥方

雖然大陸在今年第1季外貿進出口年增4.8%，但大陸商務部副部長王受文昨（23）日表示，大陸外貿形勢依然複雜嚴峻。從外部環...

華龍一號碳刷室智慧監測 投入使用

東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機），與福清核電站聯合研發的「華龍一號」核能發電機碳刷室智慧在線監測系統，日前已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦