文旅博覽會武漢登場 15國參展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第二屆中國（武漢）文化旅遊博覽會22日在武漢啟幕。來自大陸29個省（區、市）和香港地區，韓國、美國、法國、德國等15個國家和地區文旅主管部門以及國際旅遊機構參會參展，境內外展商逾2000家。

中新社報導，本屆博覽會以「美麗中國、美好生活」為主題，展覽面積達8萬平方公尺，主會場設於武漢國際博覽中心，同時在東湖綠道、漢口歷史風貌區、江灘公園、黃鶴樓公園等地標性場所設立6個分會場。 　　

湖北是曾侯乙編鐘出土地，是俞伯牙、鍾子期高山流水遇知音故事的發生地，博覽會以音樂為主線，貫穿整個展會。 　　

在世界大河文明館，曲線環屏、3D列印技術、數控水帘等營造光影沉浸式空間，帶領觀眾穿越世界十大河流，一河一名曲的創意，展現繽紛世界的旖旎風光與多彩文明。 　　

步入大美中國館，長城、大運河、黃河、長江等壯麗畫面，通過光與半透薄幕的配合，帶觀眾入畫式飽覽大美中國畫卷。中國大陸首批5個國家公園（三江源國家公園、大熊貓國家公園、東北虎豹國家公園、海南熱帶雨林國家公園、武夷山國家公園），以及湖北神農架國家公園（試點）的生態寶藏在此全景式展現。

國際旅遊及購物展區，集中展示一帶一路沿線國家和地區、上合組織國家、武漢友好城市的重點文旅資源，讓民眾逛遍全球。

中國（武漢）文化旅遊博覽會是以文化和旅遊融合為特色的國家級、國際化、綜合性展會，每兩年一屆，於2021年11月首次舉辦。本屆博覽會由中宣部、文化和旅遊部、湖北省政府共同主辦，湖北省委宣傳部、武漢市政府、湖北省文化和旅遊廳承辦。

國家公園 武漢

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