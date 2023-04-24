米櫃擺翡翠開賣 雲南瑞麗重現盛況

下午2時，位於中緬邊境雲南省德宏州瑞麗市的多寶之城珠寶翡翠交易市場迎來當天第一批擺攤的商人。他們從收納箱中拿出幾萬元（人民幣，下同）到幾十萬元不等的各式貨品，整齊擺放在以米為單位的櫃台（俗稱米櫃）上，不一會兒，數千個米櫃擺滿綠的翡翠、紅的瑪瑙、黑的墨翠、黃的蜜蠟……琳瑯滿目，讓人移不開眼睛。

中新社報導，瑞麗與世界翡翠原產地緬甸接壤，是中國大陸重要的珠寶玉石集散地，被譽為東方珠寶城。來自世界各地的翡翠商人以米櫃為陣地，憑借獨到的眼光搏出一番天地，成就不少致富故事。

Z世代青年劉思懿是大陸知名翡翠珠寶直播電商IP創始人，被粉絲及業界稱為手鐲一姐。由於家中從事翡翠玉石貿易，她從小就跟隨父母到瑞麗進貨，2019年來到瑞麗創業時，她選擇和父母完全不同的另一條道路——直播電商，開啟自己的探索經營。

通過幾年摸索，劉思懿找準定制、成品翡翠手鐲領域，搭乘瑞麗電商直播優惠政策的東風，快速成長為翡翠直播頭部IP，其探索出的直播模式也被業界廣泛採用、模仿。

「為什麼選擇瑞麗？因為接近原產地，能和緬甸礦主拿到一手貨源，在色差一級，價走十倍的翡翠行業裡是巨大優勢。」劉思懿表示，此外，當地政府支持產業發展、珠寶玉石產業鏈完善，形成濃厚的珠寶玉石文化氛圍。

漫步瑞麗街頭，能看到來自緬甸、印度、尼泊爾、巴基斯坦以及大陸各地的珠寶玉石商人，不管經營多大的生意，大家都穿著人字拖和短褲、騎著電動車穿街走巷。談起珠寶玉石，人人都能對行情趨勢、翡翠品質暢談一二。

新冠疫情發生前，據統計，在瑞麗從事珠寶翡翠加工、銷售等環節的從業人員達7萬餘人，其中直播銷售人員近4萬人，2020年僅珠寶翡翠直播行業交易額就突破百億元。2022年底以來，瑞麗各大珠寶市場有序復工復市，初步預計已有近3萬直播人員返回瑞麗，2023年一季度瑞麗珠寶翡翠網路直播交易額超16億元。

經過多年的發展，瑞麗各珠寶市場因為產品類型不同形成了不同的銷售風格。銷售成品玉石的多寶之城為午市，營業時間為14時到18時。樣樣好直播基地為晚市，主播們20時才不急不忙地來到基地開播，22時最熱鬧時100餘個直播間、4000餘個米櫃座無虛席，現場一片喧囂，日均交易額達到1000萬元。