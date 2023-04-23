TCL董事長李東生：經濟全球化趨勢不變 方式有重大改變

大陸知名電器品牌TCL創始人、董事長李東生23日在第14屆中國綠公司論壇暨企業綠色發展研究院年會發表題為《世界大變局下的中國製造未來發展 》主旨演說時指出，經濟全球化趨勢不會逆轉，但方式會有重大改變，以世界貿易組織（WTO）為核心的全球投資貿易規則可能會發生變化。

李東生說，大陸企業要積極適應全球化形勢的變化，因為大陸製造產出已佔全球30%，僅靠大陸國內市場無法消納，必須要對外輸出優勢產能。

李東生認為，近幾年來，經濟全球化從高潮轉向低潮，國際貿易和投資增速放緩，全球產業鏈、供應鏈開始轉移和調整，由廣義的「全球化」向區域化、本地化方向發展。

李東生指出，大陸在一般產品製造領域優勢明顯，但在許多產業的核心技術依然不足，近年大陸發明專利申請量雖然名列前茅，但獲授權專利的數量不夠多，專利質量不高。其中，重要的標準必要專利比例較低，這已成為大陸科技和製造業發展的瓶頸。

此外，李東生也提及大陸製造業轉型升級的急迫性的外部因素。他說，西方國家聯手在科技、投資、貿易打壓大陸，企圖將大陸製造業壓制在單純靠成本效應、資源消耗的低端產業中。因此大陸製造業亟需加快轉型升級，在更多產業領域突破中等技術陷阱，構建先進製造能力，進入產業鏈中高端。

面對上述大變局，李東生以其TCL為例，指出由幾個方向在順應變化：一是企業發展從規模擴張到高質量發展轉變；二是從輸出產品到輸出工業能力，實現供應鏈產業鏈的全球化和海外經營的本土化；三是從效益成本驅動到資本技術驅動的轉變。

中國綠公司論壇於4月22日至24日在海南舉辦，本屆論壇聚焦「產業科技」和「經營創新」，研討企業創新式增長，來自政產學研界約500位專業人士匯聚論壇共建生態。