陸商務部：外需存在不確定性 當前外貿形勢依然嚴峻

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文指出，儘管今年第一季大陸外貿進出口實現了4.8%的增長，但中國的外貿形勢依然複雜嚴峻。從外部環境看，外需的不確定性仍是最大制約因素。

王受文表示，4月，國際貨幣基金（IMF）將全球經濟增長率預測從2.9%下調至2.8%，認為發達國家經濟增速放緩將非常明顯，近期中國周邊國家的外貿降幅較大。自去年10月到今年2月，中國外貿出口以美元計也都是負增長。

面對當前外貿形勢，王受文23日上午在大陸國務院新聞辦舉行的記者會中稱，商務部專門組織至18個省市開展調查、研究，會同中國人民銀行、海關總署等有關部門制定相關政策，報國務院據此研究推出相關政策。

4月7日，大陸國務院常務會議研究推動外貿穩規模優結構政策措施。王受文指出，這個政策分為兩大方面，一是「穩規模」，二是「優結構」。

在穩規模方面，王受文說，主要有三方面內容。一是努力創造貿易機會，包括在國內廣泛恢復線下展，提高APEC商務旅行卡辦理效率，推進國際客運航班穩妥有序恢復等。

包括廣交會在內，今年第一季商務部進行備案或審批的各類展會就達186個。

二是穩定重點產品貿易。包括幫助汽車企業建立和完善國際營銷服務體系，保障大型成套設備項目合理資金需求，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄。

三是穩定外貿企業。包括研究設立服務貿易創新發展引導基金二期，鼓勵銀行和保險機構擴大保單融資增信合作，積極滿足中小微企業對外貿融資需求，加快拓展產業鏈承保等一系列具體措施。

在優結構方面，王尚文說，主要是兩方面內容。一是優化貿易方式。包括：引導加工貿易向中西部、東北地區進行梯度轉移；指導企業用好跨境電商零售出口相關稅收政策等。

二是優化外貿發展環境。商務部提出發揮好預警體系和法律服務機制作用，深入推進「單一窗口」建設，進一步便利出口退稅辦理，提升口岸通關效率，高質量實施已經生效的自由貿易協定。