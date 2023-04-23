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上海坐穩人均收入龍頭

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

大陸國家統計局近日公布31省2023年第1季人均可支配收入數據，上海人民幣23,489元穩居第一，北京以人民幣21,367元緊隨其後，浙江首次突破人民幣2萬元關口為20,158元。第1季已有12省人均可支配收入超過人民幣1萬元，較上年同期增加三省。

據中新經緯報導，上海、北京兩地居民能賺也能花，第1季人均消費支出均超過人民幣1萬元，同樣位居前兩名。

其中，上海今年第1季人均消費支出達到了人民幣12,986元，位居第一位。其次是北京，北京第1季全市居民人均消費支出人民幣12,045元。浙江第1季人均消費支出達到人民幣10,666元，位居第三。上海、北京、浙江也是第1季人均消費支出在人民幣1萬元以上的三個地區。

所謂居民可支配收入，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入。按照收入來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。

大陸國家統計局數據顯示，今年第1季國內生產總值人民幣28兆4,997億元，按不變價格計算，年增4.5％；全國居民人均可支配收入人民幣10,870元。

人民幣 北京 上海

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