在港跨境支付 進行測試

香港金融管理局副總裁陳維民昨（22）日在第五屆粵港澳大灣區金融發展論壇上表示，人民銀行與香港金管局正合作，在香港以數位人民幣作為跨境支付工具的測試。

陳維民表示，香港金管局加快金融科技發展，支持數位化經濟建設，透過科技手段推動數位化金融創新、增加支付速度效率，有利於支援資源要素跨境流動。

陳維民舉例稱，人民銀行與香港金管局正合作，在香港以數位人民幣作為跨境支付工具的測試，提升跨境支付服務效率和使用者體驗，未來相信可為兩地居民在大灣區跨境生活、旅遊、零售消費等提供多一個安全、便捷和創新的選項。

另外，香港金管局、人民銀行數字貨幣研究所與另外兩家海外央行共同參與跨境央行數位貨幣（CBDC）工作專案。

陳維民指出，希望未來CBDC的應用可以暢通跨境支付的流程，提高跨境交易效率，降低交易成本。他並指，大灣區是金融科技企業和人才的彙聚地，香港會繼續完善金融科技的市場環境，支持行業的蓬勃發展。