數位人民幣發薪 再下一城

江蘇又一地宣布，擴大數位人民幣工資發放，常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發《關於實行工資全額數位人民幣發放的通知》。該通知稱，從5月開始對常熟市在編公務員、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。

數位人民幣應用在江蘇正遍地開花，江蘇用數位人民幣發放公務員工資，包括蘇州、揚州、南京都有成功案例。透過數位人民幣發放，主要是便利監管資金動向，防洗錢防貪汙防詐騙，同時也便捷支付。因為數位人民幣是中國人民銀行發行的法定數位貨幣，主要特點是採用區塊鏈技術，可追溯和不可篡改。

相對於現金支付，數位人民幣具有實時清算、便於跨境使用等優勢。

江蘇的經濟中心、工商重鎮蘇州市率先在相城區、太倉市、蘇州工業園區等，對政府機關、事業單位、國有企業職工工資發放數位人民幣；另據揚州日報官方微博，3月10日人民銀行揚州市中心支行與揚州市財政局聯合推動財政預算單位試點數位人民幣發放工資，透過國庫集中支付指令，成功向揚州文化藝術學校23名在職人員發放數位人民幣工資。揚州文化藝術學校成為該市首個以數位人民幣發放工資的財政預算單位。這也是繼數位人民幣繳稅、退稅以及社保繳費等場景在揚州成功落地後，再一次實現數位人民幣在國庫業務領域應用場景的新突破。

另外，江蘇省會南京市江寧區政府也選擇用數位人民幣來支付員工工資，則是考量能降低支付成本，並且可以有效避免假幣等問題。

常熟宣布5月實行工資全額數位人民幣發放，其實，常熟已在全市域全領域推進數位人民幣試點多時，目前應用數位人民幣消費支付商戶已經達到7,000多家，在不需要網絡和藍牙的環境條下，只要手機安裝數位錢包進行觸碰，就可以完成貨幣支付。