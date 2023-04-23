陸太陽能價格戰 全面開打

大陸光電價格戰開打，電池及組件產能過剩，量不變但價格會變。儘管當下光電組件的集採報價大多仍維持在每瓦人民幣1.65元（新台幣7元）甚至到每瓦人民幣1.7元（新台幣7.5元），但在實際定價中，大多數投資企業會以多輪議價的方式跟組件廠商重新議價。

市場預測2023年將成為光電企業的分水嶺，是一場選拔賽，也是一場淘汰賽。

華夏能源網報導，某一線組件廠商甚至有每瓦人民幣1.6元（新台幣7元）的成交價，而個別二、三線組件企業甚至可以給到每瓦人民幣1.5X元的低價。

3月底，行業盛傳今年第2季組件價格將上漲。一方面是由於國內外終端市場的需求表現超出預期，該漲；另外，行業受高純石英砂、EVA膠膜等輔材短缺困擾成本承壓，不漲不行。

當時，幾家龍頭企業對經銷商的通路組件價格上漲了每瓦人民幣0.03元到0.08元。一線企業預期，全年組件價格很大機率會保持在每瓦人民幣1.7元左右。

中石油8GW光電組件於4月6日集中採購開標。面對這人民幣120多億的大單，參與企業報出的均價是人民幣1.68元。

但是一家從來沒做過組件的電池片企業潤陽新能源，報出人民幣1.57元的最低價。

組件作為整個光電製造業最終的價值兌現出口，在「同等規模，價低者得」這種簡單粗暴的集採招標面前，沒有做任何象徵性的抵擋，只能夠降價跑量，以價換量。

組件價格會跌到什麼區間？今年2月，全球再生能源與科技研究顧問公司英富霖（Infolink）預測，按照目前擴產計劃，2023年底光電產業鏈各環節總產能都將超過800GW。該機構預計全年組件價格平均約為每瓦人民幣1.673元。

組件價格的亂戰與產業上下游的博弈息息相關。在InfoLink看來，矽料價格長期仍保持下行趨勢，但矽片受限於產量問題價格未見明顯鬆動，但已到達本輪價格波動中的頂點，電池片隨矽片價格調整也將迎來下行周期。

組件價格的短期混亂並不妨礙全年降價的大趨勢，而這也將有利支撐起今年光電下游的裝機需求。