外資首季撤資大陸債市260億美元 三月小幅回流
據華爾街日報報導，與美國國債的起起伏伏不同，中國政府債券市場較為平靜，但這並沒有贏回多數境外投資者。根據中國大陸兩個清算所21日公布數據，2023年第1季境外投資者減持了相當於260億美元的人民幣債券。
中國人民銀行上海總部21日發布數據顯示，截至2023年3月末，境外機構持有大陸銀行間市場債券人民幣3.21兆元，約占銀行間債券市場總託管量的2.5％；與2月末人民幣3.20兆元的持有量相比，增加約人民幣100億元。
從券種看，境外機構的主要託管券種是大陸國債，託管量為人民幣2.13兆元，占比66.5％；其次是政策性金融債，託管量為人民幣0.7兆元，占比21.9％。
3月數據顯示，境外機構是淨買家，但這不足以抵消1月和2月的大量資金流出。
人行此前公告顯示，2月末境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為人民幣3.20兆元，與1月末的人民幣3.28兆元相比，託管餘額減少約人民幣800億元。
此外，彭博根據大陸中央國債登記結算公司公佈的數據計算顯示，外資在2月淨減持大陸國債約人民幣657億元，接近1月創下的人民幣663億元的歷史最大單月減持量；同時，外資亦淨減持政策性銀行債約人民幣176億元。
外資大舉拋售人民幣債券，中美國債利差收窄是一個重要因素。去年，10年期美國國債殖利率攀升至10年期中國政府債券殖利率之上，這一方面是因為美國聯準會為抑制通貨膨脹而不斷升息，另一方面也是由於中國大陸央行維持低利率以支持更多經濟活動。
大陸國家外匯管理局副局長王春英21日表示，大陸經濟穩步恢復，市場預期得到提振，境外投資者對人民幣資產投資熱情明顯回升，受多方因素的影響，近期美元的匯率和利率從高位回落，中美10年期的國債殖利率的倒掛程度趨向收斂。2023年1月，外資淨流入中國的股票金額，創歷史新高，3月的外資持有境內的債券的餘額也較2月回升。
展望未來，外匯局表示，往前看人民幣資產，其綜合回報穩定、投資價值高、多元化配置需求比較強等特點，還會吸引境外的投資者穩步來投資中國的證券市場。
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