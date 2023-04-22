價格飆漲引網友熱議 在大陸吃一頓麻辣燙已成奢侈？

麻辣燙的價格高漲近日引發大陸網友熱議，許多人發現，一碗麻辣燙的價格已經從過去的人民幣幾塊錢漲到了幾十甚至上百元，吃一頓麻辣燙已成為一種奢侈。

據界面新聞報導，阿菲就是其中一位被麻辣燙價格「驚呆」的消費者。她和同事相約去公司樓下的麻辣燙店吃午飯，沒想到自己只拿了兩片牛肉、兩三片肥腸等食材，就要花掉人民幣35元左右。而她的兩位男同事，一碗麻辣燙都要花近人民幣60元。阿菲表示，難怪現在大家都在嚷嚷，「錢包被麻辣燙刺穿」，確實很容易刺穿。

阿菲並不是個例。在社交平台上，不少網友也秀出自己吃麻辣燙的小票和菜品，抱怨麻辣燙變得太貴、太少、太坑。

小紅書上，ID為「櫻桃小丸子」的網友在筆記「家人們，是我太窮還是麻辣燙太貴了」中直言，「下班去吃麻辣燙，拿的不多就要（人民幣）19.5塊。」而動輒人民幣88元、99元的麻辣燙也並不少見。

還有網友表示，自己在張亮麻辣燙店點了一份10葷14素1主食的套餐，原價人民幣57元，打七折後還要人民幣39.88元。而且還要額外加人民幣2元的湯底和3元的包裝費。收到外賣後發現，食材分量很少，葷菜都是澱粉類，和圖片上完全不符。

有網友說，自己在楊國福麻辣燙店吃了一碗麻辣燙，花了人民幣88元。而且還發現店裡存在缺斤少兩、虛增重量、不給小票等問題。有網友稱，自己在老街秤盤麻辣燙店吃了一碗麻辣燙，花了人民幣99元。而且還要加錢才能要到麻醬等小料。

從曾經的人民幣6元一份，到現在的人民幣60元一碗，麻辣燙的價格可以說早已走在了中式連鎖餐飲的前端。

據報導，麻辣燙是起源於四川樂山的一種街頭小吃，最初是船工和縴夫們用花椒、海椒調味的簡單食物，後來經過小販改良推廣在大陸流行起來。從最初的按串計價，到後來的按斤計價，再到現在的按盤計價，麻辣燙經歷了多次升級換代。

業內人士認為，影響麻辣燙價格的因素有多方面。首先是食材成本上漲。由於受到新冠肺炎疫情、非洲豬瘟、環保政策等因素的影響，近些年來價格飆升。

一位獨立麻辣燙門店經營者表示，在他看來，連鎖門店價格上漲是一種很正常的現象，不能只看到前端價格的上漲，而忽視整個產業鏈或者原材料成本的漲價。尤其是疫情這3年，房租成本、人工成本、原材料成本都在漲。即便是去年解封以後，其實這個價格也並沒有回落，而今年這種漲價的趨勢也在持續。