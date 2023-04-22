常熟5月起公務員工資發放「數位人民幣」 揚州3月已先試點

據上海證券報22日消息，江蘇省常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》。該通知稱，從5月開始對常熟市在編公務員（含參公人員）、事業人員、各級國資單位人員實行工資全額數位人民幣發放。

但另據揚州日報官方微博，3月10日人民銀行揚州市中心支行與揚州市財政局聯合推動財政預算單位試點數位人民幣發放工資，透過國庫集中支付指令，成功向揚州文化藝術學校23名在職人員發放數位人民幣工資。

揚州文化藝術學校成為該市首個以數位人民幣發放工資的財政預算單位。這也是繼數位人民幣繳稅、退稅以及社保繳費等場景在揚州成功落地後，再一次實現數位人民幣在國庫業務領域應用場景的新突破。

有網友指出，江蘇為了推廣數位人民幣真是不擇手段呢。「我們一個蘇州的業主付我們進度款也是要用數位人民幣，害我們還去開通這個功能，不過數位人民幣可以提現到公司帳戶，又變成普通人民幣了，不要手續費，就是感覺多此一舉…。」

對此，有網友回覆稱：「不是多此一舉，可以監管資金任何流向。」還有網友說「目的是反腐，收稅，之後確認金錢來源，未來不在這裡的錢只要問問來路就能能知道哪裡是贓款，回來了。」

也有網友不清楚數位人民幣與現鈔有何差別，提出質疑稱「有些老年人聯手機支付還沒搞明白，還不會用，現在數位貨幣已經推出來了，發展真是快，人們要跟不上節奏了。數位貨幣現在有多少青年人中年人搞明白了，你會用嗎？ 」

另有網友稱「銀行卡裡的數位，都是有紙幣背書的，一塊錢就要有一塊錢的紙幣。但數位人民幣本身就是貨幣，只是他的形式從實物紙幣變成了虛擬形式的數位貨幣，這樣理解沒錯吧？」

對此，有網友解釋：「不一樣，這個相當於你的個人數字錢包，銀行倒閉了，你的錢都在你錢包裡，當然，現在聽起來不太現實，因為運營機構依然是銀行。怎麼說呢，你的錢放哪都有消失的風險，但數位化的錢風險會更低。」

據光明網，北京市網路法學研究會副秘書長趙鷂說，央行數位貨幣具有法償性，其功能和屬性與現有的人民幣紙幣相似，只不過形態是數位化的，是具有價值特徵的數位元支付工具，不需要帳戶就能實現價值轉移。「例如，兩個人的手機裡都有數位錢包，只要手機有電，無需網路，兩個人的手機一觸碰，一人數位錢包裡的數位貨幣就可以轉給另外一個人，不需要綁定任何銀行卡，類似於我掏出自己口袋裡的紙幣放進你的口袋。」

數位貨幣如何運營？人行數字貨幣研究所所長穆長春此前介紹，央行數位貨幣採取的是雙層運營體系。在數位貨幣發行時，人民銀行先把數位貨幣兌換給銀行或者是其他運營機構，再由這些機構兌換給公眾，就屬雙層運營體系。「央行做上層，商業銀行做第二層，這種雙重投放體系適合中國國情。既能利用現有資源調動商業銀行積極性，也能夠順利提升數位貨幣的接受程度。」

在大陸，行動支付高度發達，不少人已經習慣了只帶手機不帶現金出門，數位貨幣一旦推出會給人們的生活帶來哪些變化？

對此，國信證券經濟研究所金融業首席分析師王劍說，在能夠聯網、不在乎匿名性的場合，比如小額日常消費，使用移動支付完全沒有問題。但如果在無法聯網、用戶希望匿名維護隱私等情境下，數位貨幣就有了用武之地。例如，某些大樓裡移動網路信號不佳、大部分飛機航班還未開通WiFi，為應對這些情況，使用者可以提前下載安裝數位錢包，來收付數位貨幣。