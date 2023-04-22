常熟公務員、事業員工工資 5月起全額數字人民幣發放

陸媒《上海證券報》今天報導，常熟市地方金融監督管理局和常熟市財政局日前印發一份《關於實行工資全額數字人民幣發放的通知》。這一通知稱，從5月開始對常熟市在編公務員(含參公人員)、事業人員、各級國資單位人員，實行工資全額數字人民幣發放。

如果這一訊息真確，有可能是大陸上將數字人民幣用來發放工資的首例。而報導也表示，知情人士向該報記者證實，「該文件屬實」。報導說，此前常熟已在全市域全領域推進數字人民幣試點，目前很多消費場景已經可以使用數字人民幣支付。

中國人民銀行2020年即公布了《中華人民共和國中國人民銀行法（修訂草案徵求意見稿）》，其中即規定，人民幣包括實物形式和數字形式，為大陸發行數字貨幣提供了法律依據。

數字人民幣究竟是什麼？大陸官媒《經濟日報》曾做過解釋，即它與當前大陸日常正在使用的人民幣紙鈔的區別就是，數字人民幣是「法定貨幣的數字化形態」，也就是大陸民眾手中人民幣紙鈔的「數字化版本」。但數字人民幣與比特幣等數字貨幣不同，後者沒有發行單位，沒有有國家信用背書。

數字人民幣已在深圳、蘇州、雄安新區、成都、北京冬奧會等場景開展過內部封閉試點測試。其中在深圳數字人民幣更已逐漸走進市民日常生活。去年9月《深圳特區報》報導，中國人民銀行深圳市中心支行透露，到去年8月底，深圳已正式落地的數字人民幣應用場景已達105萬個，開立數字人民幣錢包2671萬個，累計交易金額達人民幣184億元。