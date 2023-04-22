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陸對原產於美國和歐盟一光纖產品 續徵反傾銷稅

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸決定自2023年4月22日起，對原產於美國和歐盟的進口非色散位移單模光纖繼續徵收反傾銷稅。圖/新華社
大陸決定自2023年4月22日起，對原產於美國和歐盟的進口非色散位移單模光纖繼續徵收反傾銷稅。圖/新華社

大陸商務部21日發布2023年第16號公告，根據大陸《反傾銷條例》第五十條的規定，決定自2023年4月22日起，對原產於美國和歐盟的進口非色散位移單模光纖繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。

非色散位移單模光纖廣泛應用於高速率、長距離傳輸，如長途通信、幹線、有線電視和環路饋線等網路。

大陸商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出決定。

根據公告，徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措施所適用的產品，與商務部2011年第17號公告中的產品範圍一致。自2023年4月22日起，進口經營者在進口原產於美國和歐盟的非色散位移單模光纖時，應向大陸海關繳納相應的反傾銷稅。

反傾銷 美國 大陸商務部

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