上海證交所原副總經理劉逖違法被查
上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中共中紀委的調查。
中共中央紀委國家監委網站星期五（4月21日）引述中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、浙江省紀委監委消息稱，劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組和浙江省台州市監委監察調查。
據每日經濟新聞報導，劉逖近期曾公開露面，他在4月6日出席上交所聯合深交所、北交所在京舉辦的中央企業座談會，並為活動致辭。
公開信息顯示，今年55歲的劉逖曾擔任上海證券交易所發展研究中心金融創新實驗室主任兼基金業務部副總監、衍生品業務部總監、上海證券交易所市場風險防控與業務創新專業委員會副主任委員、產品創新中心總監等職位。他從2019年3月起任上海證券交易所副總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言