快訊

因2萬元起紛爭...妙齡女遭整鍋熱湯潑臉 加護病房急救中

又是炸彈客？恐嚇信稱「在基隆火車站放炸彈」 警地毯式搜查

上海證交所原副總經理劉逖違法被查

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中共中紀委的調查。南海網）
上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中共中紀委的調查。南海網）

上海證券交易所原副總經理劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正接受中共中紀委的調查。

中共中央紀委國家監委網站星期五（4月21日）引述中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、浙江省紀委監委消息稱，劉逖涉嫌嚴重職務違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組和浙江省台州市監委監察調查。

據每日經濟新聞報導，劉逖近期曾公開露面，他在4月6日出席上交所聯合深交所、北交所在京舉辦的中央企業座談會，並為活動致辭。

公開信息顯示，今年55歲的劉逖曾擔任上海證券交易所發展研究中心金融創新實驗室主任兼基金業務部副總監、衍生品業務部總監、上海證券交易所市場風險防控與業務創新專業委員會副主任委員、產品創新中心總監等職位。他從2019年3月起任上海證券交易所副總經理。

上海 總監 中共

延伸閱讀

上海車展史上首個法律議題論壇 自駕、專利為熱門議題

外資加碼 浦東新區連10年增長

八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕

八旗總編富察赴陸失聯 作家指在上海警方手中

相關新聞

任正非：華為在軟體上仍落後 但有一天會變強

華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天我們（華為及合作夥伴）在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。...

由偷渡客到傳媒大亨 黎智英：我一生致力於自由

「這地方給了我自由，我一生將致力於自由。」由偷渡到香港再成為傳媒大亨，黎智英在紀錄片「香港人：黎智英為自由奮戰」中訴說無...

上海車展史上首個法律議題論壇 自駕、專利為熱門議題

2023上海車展開幕，除全球範圍車企展出最新產品與技術外，圍繞汽車產業的論壇也陸續舉辦。值得注意的是，今年車展「首度」舉...

華為：網傳孟晚舟要去美國出差 純屬造謠

集微網消息，據環球網報導，華為發佈聲明稱，近期網上流傳「孟晚舟要去美國出差」，純屬造謠，孟晚舟女士未說過此話也沒有此安排。 3月31日，華為發佈公告指出，根據公司輪值董事長製度，2023年4月1日

南華早報：馬雲獲聘香港大學榮譽教授 聘期到2026年

路透引述香港南華早報報導，阿里巴巴聯合創始人暨前董事局主席馬雲4月1日已接受香港大學任命，成為該學院的名譽教授，聘期為三...

寶馬冰淇淋事件被諷「史詩級公關災難」小鵬奧迪藉機行銷

寶馬MINI在2023上海車展上因為有選擇性地向公眾派發霜淇淋引發了激烈討論，隨後一些品牌開始圍繞「霜淇淋」這個關鍵字進...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦