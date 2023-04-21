上海車展史上首個法律議題論壇 自駕、專利為熱門議題

2023上海車展開幕，除全球範圍車企展出最新產品與技術外，圍繞汽車產業的論壇也陸續舉辦。值得注意的是，今年車展「首度」舉辦與法律議題相關的論壇。上海市律師協會副會長陳峰20日在「2023上海國際汽車高質量發展法律論壇」表示，目前大陸汽車產業碰到幾個議題：自動駕駛商業化法律問題、汽車涉及核心技術標準必要專利（SEP）問題與大陸車企出海會碰到各國當地法律障礙等問題。

「2023上海國際汽車高質量發展法律論壇」為本屆上海國際車展的主題論壇之一，由上海市國際貿易促進委員會和中國國際貿易促進委員會汽車行業分會作為指導單位，上海國際經濟貿易仲裁委員會（上海國際仲裁中心）、上海市外商投資協會和上海市汽車工程學會共同主辦。會中集聚了來自特斯拉、蔚來、吉利、上汽等百餘家汽車行業相關企業的專家代表。

陳峰說，大陸官方自2021年開始為自動駕駛劃分自L0至L5標準（從完全人工駕駛到完全自動駕駛分級）對汽車廠商再升級自駕技術有標準指導意義。儘管如此，自駕要成為產業依然面臨一些問題，如對自動駕駛道路交通事故責任認定保險產品創新與保險責任認定、合法上路權、數據安全等。發生事故時，自動駕駛車輛只是交通工具還是需要承擔法律責任的獨立主體的討論仍在進行，責任歸屬的判定規則意見不一，這也影響自動駕駛保險產品市場的成熟發展。

此外，陳峰指出，由於自動駕駛功能非常依賴通訊、電腦、網路和控制技術，而在自動駕駛所需的通訊技術中無法繞開的話題就是標準必要專利的使用，目前部分擁有境外市場的大陸車企已經啟動相關應對方案，但業務範圍僅限於大陸地區的車企，也應對標準必要專利風險予以足夠的重視。

而近年大陸車企陸續出海，陳峰表示大陸車企出海也面臨東道國當地法律障礙問題，強調了解國家法律、宗教、文化差異的必要性、此外大陸車企應當關注並提前考慮如何應對歐美以強迫勞動為由對大陸汽車的供應鏈實施打擊和限制。

上汽集團總法律顧問兼合作和法律事務部總經理周祺則指出目前汽車產業存在幾項趨勢：一是由高速增長變成存量博弈；二是新能源車高速增長；三是智慧網聯成為新寵，2021年可能是汽車智慧網聯發展元年；四是行業集中度增加，規模效應突顯；五是大陸自主品牌異軍突起；六是黑天鵝下產業鏈重塑，包括疫情、晶片短缺、供應鏈受阻、地緣政治等；七是AI技術的潛在影響，有可能讓汽車產業帶來變革。