華為：網傳孟晚舟要去美國出差 純屬造謠

集微網消息，據環球網報導，華為發佈聲明稱，近期網上流傳「孟晚舟要去美國出差」，純屬造謠，孟晚舟女士未說過此話也沒有此安排。

3月31日，華為發佈公告指出，根據公司輪值董事長製度，2023年4月1日～2023年9月30日期間由孟晚舟女士當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

華為公佈的孟晚舟簡歷顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首蓆財務官、賬務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

近日，孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，數字化是全行業的共同機遇，2026年全球數字化轉型支出將達到3.41萬億美元。華為將與夥伴一起推進數字化轉型，首先將深化與產業組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產業生態；同時，加大投入夥伴生態，華為企業業務合作夥伴超過3.5萬家，華為雲合作夥伴超過4.1萬家，此外，華為將持續培養數字化人才，目前全球ICT學院達到2200多個。