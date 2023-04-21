快訊

嘉義3死家暴凶殺案 妻生前最後發文曝光「你能不能放過我」

影／新北五股觀音坑溪橋驚傳倒塌 3名工人受困待救

影／蘋果西打有沉澱物廠房發黴滴水 桃衛生局封存4萬多箱成品

華為：網傳孟晚舟要去美國出差 純屬造謠

集微網／ 集微網

集微網消息，據環球網報導，華為發佈聲明稱，近期網上流傳「孟晚舟要去美國出差」，純屬造謠，孟晚舟女士未說過此話也沒有此安排。

3月31日，華為發佈公告指出，根據公司輪值董事長製度，2023年4月1日～2023年9月30日期間由孟晚舟女士當值輪值董事長。輪值董事長在當值期間是公司最高領袖，主持公司董事會及董事會常務委員會。

華為公佈的孟晚舟簡歷顯示，孟晚舟畢業於華中理工大學，碩士。1993年加入華為。歷任公司國際會計總監、華為香港公司首蓆財務官、賬務管理部總裁。現任副董事長、輪值董事長、公司CFO。

近日，孟晚舟在2023華為全球分析師大會上表示，數字化是全行業的共同機遇，2026年全球數字化轉型支出將達到3.41萬億美元。華為將與夥伴一起推進數字化轉型，首先將深化與產業組織的合作，通過硬件開放、軟件開源，來繁榮產業生態；同時，加大投入夥伴生態，華為企業業務合作夥伴超過3.5萬家，華為雲合作夥伴超過4.1萬家，此外，華為將持續培養數字化人才，目前全球ICT學院達到2200多個。

孟晚舟 美國 總監

延伸閱讀

任正非：華為在軟體上仍落後 但有一天會變強

違反禁令賣華為740萬件硬碟 美商務部重懲希捷 罰3億

民進黨批侯友宜躲飯店渡假 新北市府：停止造謠編故事

違反禁令對華為出口硬碟 希捷科技挨罰3億美元

相關新聞

任正非：華為在軟體上仍落後 但有一天會變強

華為創始人任正非20日在華為MetaERP表彰會上表示，今天我們（華為及合作夥伴）在軟體上仍落後，但有一天可能會變強大。...

華為：網傳孟晚舟要去美國出差 純屬造謠

集微網消息，據環球網報導，華為發佈聲明稱，近期網上流傳「孟晚舟要去美國出差」，純屬造謠，孟晚舟女士未說過此話也沒有此安排。 3月31日，華為發佈公告指出，根據公司輪值董事長製度，2023年4月1日

南華早報：馬雲獲聘香港大學榮譽教授 聘期到2026年

路透引述香港南華早報報導，阿里巴巴聯合創始人暨前董事局主席馬雲4月1日已接受香港大學任命，成為該學院的名譽教授，聘期為三...

違反禁令賣華為740萬件硬碟 美商務部重懲希捷 罰3億

美國商務部表示硬碟生產商希捷（Seagate）向華為提供總值超過11億美元的硬碟，違反出口禁令，該公司旗下兩家子公司已同...

冰淇淋只給洋人? 寶馬上海車展翻車 道歉沒用拖累股價

上海車展的寶馬MINI展台「翻車」事件20日衝上微博熱搜。現場觀眾爆料稱，展台工作人員發放冰淇淋疑「大小眼」，不給中國人...

比亞迪王傳福坐地鐵去上海車展 背後原因曝光

前有任正非深夜機場打車，現有王傳福乘地鐵參加車展。比亞迪董事長王傳福搭乘地鐵參加上海車展的畫面在非執行董事夏佐全的微信朋...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦