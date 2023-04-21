陸外匯局：外資對人民幣資產熱情回升 A股估值偏低

大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英21日表示，近年來外資投資人民幣資產規模是總體上升的，中國也逐步成為新型經濟體吸收證券投資的主力。她強調，近幾個月隨著內外部環境的改善，外資對中國的證券投資總體是「向好」的。外資仍然呈現淨流入

據澎湃新聞，王春英21日在國務院新聞發布會上介紹2023年第1季外匯收支時表示，去年在高通膨壓力下，美國聯準會快速收緊貨幣政策，美元匯率和利率都有明顯抬升，面對中美利差倒掛，中國證券市場外資也有所調整，但是整體還是保持穩定，境外央行和銀行類機構投資中國債市表現是相對穩定的，股票市場總體外資還是呈現淨流入。

她指出，證券投資項下資本流動變化還沒有改變中國國際收支總體平衡的大局，去年全球都面臨了一個證券投資項下的調整，中國特別是央行和銀行類的機構投資債市表現是穩定的，股市的資金外資還是呈現淨流入的。

王春英表示，中國經濟穩步恢復，市場預期得到提振，境外投資者對人民幣資產投資熱情明顯回升，受多方因素的影響，近期美元的匯率和利率從高位回落，中美10年期的國債殖利率的倒掛程度趨向收斂。2023年1月，外資淨流入中國的股票金額，創歷史新高，3月的外資持有境內的債券的餘額也較2月回升。

展望未來，外匯局表示，往前看人民幣資產，其綜合回報穩定、投資價值高、多元化配置需求比較強等特點，還會吸引境外的投資者穩步來投資中國的證券市場。

王春英表示，中國的國內股票估值是低的，它的投資前景還是良好的，無論從本益比還是股價淨值比等指標來看，應該說當前A股的估值還是相對偏低。總的來看，在中國證券投資中，外資的占比，不論是債券還是股票，還是偏低的，所以在這些領域外資投資的空間還是比較高的。