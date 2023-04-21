全球第一季汽車運輸船訂單24艘 大陸包辦

大陸近年力推新能源汽車產業，不僅內銷、外銷量持續提升，這也帶動了汽車運輸船的新船需求。央視財經20日報導，根據大陸船舶工業行業協會統計，今年全球第一季汽車運輸船的新船訂單共有24艘，並全由大陸造船企業拿下。

報導還指出，目前「造大船」已成新汽運船訂單的主流。央視財經引述江南造船廠業者朱錦標稱，目前汽車的遠洋運輸主要使用能裝運5000輛至6000輛汽車的運輸船，但因汽車出口訂單增，大型船舶已成新訂單的主流。朱錦標說，除了目前正在建造裝載規模7000輛的汽車運輸船，他們還新承接了船體規模更大，能裝載9000輛汽車的運輸船訂單。

另，朱錦標提到，由於新能源汽車種類、樣式多元，且運輸要求不同於傳統燃油車，考量不同汽車對於通風、防暴等要求不同，業者設計船舶時會針對車輛類型，劃分裝載區域，以確保運輸安全。

觀察者網報導，廣東東莞一家物流公司業者表示，雖然目前多數航線的艙位已經較充足，運價也因貨櫃運輸船支援，稍稍舒緩汽車運輸壓力，運價對比去年最高點也下降5%-10%。但因新能源汽車攜帶的動力電池屬於危險品，不太能以貨櫃運輸，這使新能源汽車出口最火熱的歐洲航線，艙位仍較緊張。

儘管汽車運輸船新訂單增加，但由於船舶建造需要時間，目前市場上的汽車運輸船供應仍較緊繃。央視財經指出，官方便推出相關政策，確保新能源汽車順利出口。

如國內主要港口陸續開闢出口汽車監管場地，並在長江沿岸透過「通關一體化」，打造「水水聯運」，讓沿岸汽車企業能在港口直接從內銷的船舶，換乘到外銷的運輸船，節省時間。深圳市也對從深圳港出口的汽車與航班給予補助，以鼓勵汽車多由深圳出口。

另，大陸船舶工業行業協會數據顯示，大陸所有船舶產品類型的新訂單中，汽車運輸船的數量較去年同期增長最多。而若從總體造船量看，第一季船舶出口金額達48.2億美元，較去年同期增4.9%，又其完工量、新接訂單量和手持訂單量，以載重頓計算，分別佔世界總量的43.5%、62.9%和50.8%，均位居全球第一。