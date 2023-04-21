快訊

瀕死也不想探望！兒拿光遺產就把病危父丟醫院 警察出動才肯接回

「被開51槍土城當舖」傳日前曾被連開3槍？警方這樣說

喝茫多當自己家...派出所警員全裸站值班台 八德分局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慧聚春韻文化市集 文化連結昆台情誼

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
品嘗美味的台式特色小吃是遊慧聚必不可少的環節。從蚵仔煎到擔仔面、由豬血糕到大腸包小腸、還有泡菜臭豆腐。（昆山開發區）
品嘗美味的台式特色小吃是遊慧聚必不可少的環節。從蚵仔煎到擔仔面、由豬血糕到大腸包小腸、還有泡菜臭豆腐。（昆山開發區）

為期一個月的昆山「慧聚春韻文化市集」日前圓滿落幕，昆山台協會副會長蔡曜謙表示，文化是昆台同胞心靈的根脈和歸屬，是最天然、最深層次也是最牢不可破的聯結。

「昆台一家親」微信公眾號報導，蔡曜謙指出，在慧聚廣場，台商台胞們既可以看到台灣傳統的布袋戲、歌仔戲，也能夠欣賞江南風情的昆曲評彈，無論是大企業的董事長、小公司的台幹，還是開店擺攤的阿伯、學齡期的小朋友，都會擠在台下看戲，大家一起歡笑一起感動，一下子拉近了兩地距離，也讓大家感受到了血濃於水的同胞情誼。

昆山是昆曲的誕生地，也是打響「百戲盛典」品牌的城市。今春的開集期間，精彩的戲曲演出在寶島又一村輪番上演，雅致的古箏《芙蓉雨》《憶江南》，評彈《聲聲慢》《紫竹調》，昆曲《牡丹亭》《梧桐雨》在芙蓉泣露香蘭笑的絲竹聲中，盡展江南水鄉的「千里鶯啼綠映紅」。

慧聚春韻文化市集期間，30個特色攤位匯聚文創、民俗、手工藝、非遺好物等，有文化底蘊、更有煙火氣息。文化市集巧妙的把傳統與現代相融合，以親民的形式解鎖獨特的傳統文化。

昆山市台協婦慈會會長陳夢君指出，傳統文化是個巨大的IP，非遺更是其中的佼佼者。無論是來自台灣兄弟姐妹的繪畫、木雕，還是來自昆山同胞的蘇作工藝，都可以借助慧聚夜市這個文創IP大秀場，將非遺轉化為兼具藝術和審美的大眾消費品，探索兩岸文創產業化、產業文創化道路。

品嘗美味的台式特色小吃是遊慧聚必不可少的環節。從蚵仔煎到擔仔麵、由豬血糕到大腸包小腸、還有泡菜臭豆腐。

宜德樓店長吳俊毅正是一位紮根慧聚廣場的台胞，他表示在慧聚，市民和遊客可以嘗到台灣臭豆腐、擔仔麵、豬血糕等台灣街頭小吃，也可以品味生菜蝦松、香酥芋泥鴨、紅蟳米糕等台灣高端宴席菜，此外，這裡還有大陸各地的新昆山人帶來的特色美食，一站式逛遍「尖上的中國」。

鍋神涮涮鍋的加盟者陳國華則表示，傳統台灣美食很多都來自大陸，寄託著無數台胞濃濃的家鄉情和拳拳的愛國心。慧聚夜市的台菜很多也融合了昆山本幫菜的特色，訴說著兩岸同根同源、無法割捨的血脈情誼，期待慧聚夜市的春日旺季持續火爆、持續旺旺，台菜館的生意也蒸蒸日上。

慧聚春韻文化市集期間，30個特色攤位匯聚文創、民俗、手工藝、非遺好物等。（「昆台一家親」微信公眾號）
慧聚春韻文化市集期間，30個特色攤位匯聚文創、民俗、手工藝、非遺好物等。（「昆台一家親」微信公眾號）

文創產業 夜市

延伸閱讀

文創法重罰黃牛、投資抵稅初審通過 3年？5年？刑期保留協商

文創立法13年首度加新產業 兒童樂園也算沉浸式文創？

嶺南非遺文創 兩岸投稿逾500件

文創立法13年首度加新產業 兒童樂園也算沉浸式文創？

相關新聞

陸首批30年期國債期貨今上市 有助長期戰略投資

大陸國債期貨市場翻開新篇章，經大陸證監會同意註冊，首批30年期國債期貨21日上午9時30分在中國金融期貨交易所上市交易。...

全球第一季汽車運輸船訂單24艘 大陸包辦

大陸近年力推新能源汽車產業，不僅內銷、外銷量持續提升，這也帶動了汽車運輸船的新船需求。央視財經20日報導，根據大陸船舶工...

慧聚春韻文化市集 文化連結昆台情誼

為期一個月的昆山「慧聚春韻文化市集」日前圓滿落幕，昆山台協會副會長蔡曜謙表示，文化是昆台同胞心靈的根脈和歸屬，是最天然、...

中概股優品車首秀一度漲超1100％ 今年美股最強勁新股

中概新能源車領域的換電第一股優品车（UCAR）在美國首日上市曾飆升逾11倍，並因股價波動而觸發至少22次熔斷，優品車股價...

外資加碼 浦東新區連10年增長

中新社報導，今年4月，上海浦東新區迎來33歲「生日」。當前，浦東正持續優化營商環境，吸引企業頻頻加碼。其中，浦東前灘已成...

漢歐國際 串連歐洲、台灣

武漢漢歐國際物流有限公司（以下簡稱漢歐國際）表示，一個經中歐班列（武漢）運回的測試櫃19日從武漢發往台灣基隆，全程經「中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦