慧聚春韻文化市集 文化連結昆台情誼

為期一個月的昆山「慧聚春韻文化市集」日前圓滿落幕，昆山台協會副會長蔡曜謙表示，文化是昆台同胞心靈的根脈和歸屬，是最天然、最深層次也是最牢不可破的聯結。

「昆台一家親」微信公眾號報導，蔡曜謙指出，在慧聚廣場，台商台胞們既可以看到台灣傳統的布袋戲、歌仔戲，也能夠欣賞江南風情的昆曲評彈，無論是大企業的董事長、小公司的台幹，還是開店擺攤的阿伯、學齡期的小朋友，都會擠在台下看戲，大家一起歡笑一起感動，一下子拉近了兩地距離，也讓大家感受到了血濃於水的同胞情誼。

昆山是昆曲的誕生地，也是打響「百戲盛典」品牌的城市。今春的開集期間，精彩的戲曲演出在寶島又一村輪番上演，雅致的古箏《芙蓉雨》《憶江南》，評彈《聲聲慢》《紫竹調》，昆曲《牡丹亭》《梧桐雨》在芙蓉泣露香蘭笑的絲竹聲中，盡展江南水鄉的「千里鶯啼綠映紅」。

慧聚春韻文化市集期間，30個特色攤位匯聚文創、民俗、手工藝、非遺好物等，有文化底蘊、更有煙火氣息。文化市集巧妙的把傳統與現代相融合，以親民的形式解鎖獨特的傳統文化。

昆山市台協婦慈會會長陳夢君指出，傳統文化是個巨大的IP，非遺更是其中的佼佼者。無論是來自台灣兄弟姐妹的繪畫、木雕，還是來自昆山同胞的蘇作工藝，都可以借助慧聚夜市這個文創IP大秀場，將非遺轉化為兼具藝術和審美的大眾消費品，探索兩岸文創產業化、產業文創化道路。

品嘗美味的台式特色小吃是遊慧聚必不可少的環節。從蚵仔煎到擔仔麵、由豬血糕到大腸包小腸、還有泡菜臭豆腐。

宜德樓店長吳俊毅正是一位紮根慧聚廣場的台胞，他表示在慧聚，市民和遊客可以嘗到台灣臭豆腐、擔仔麵、豬血糕等台灣街頭小吃，也可以品味生菜蝦松、香酥芋泥鴨、紅蟳米糕等台灣高端宴席菜，此外，這裡還有大陸各地的新昆山人帶來的特色美食，一站式逛遍「尖上的中國」。